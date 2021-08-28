Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210828/rusyada-44-milyon-kisiye-en-az-bir-doz-koronavirus-asisi-uygulandi-1048405920.html
Rusya’da 44 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı
Rusya’da 44 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkesinde 37 milyon kişinin koronavirüs aşısının her iki dozunu birden olduğunu söyledi. 44 milyonu aşkın kişininse... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T12:33+0300
2021-08-28T12:33+0300
dünya
rusya
aşılama
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
sputnik v
epivakkorona
sputnik light
kovivak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044923001_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56de38b6920c291a293bdf497be31120.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, “Aşının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın sayısı 44 milyonu geçmiş durumda. Her iki dozu da olanların sayısıysa 37 milyonu geçti” açıklamasını yaptı.Rus sağlık yetkilileri, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında 43 milyon kişiye koronavirüs aşısının en az bir dozunun uygulandığı söylemişti.Nüfusu 144 milyon olan Rusya’da, sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılama oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Şu anki aşılama hızı ile gidilmesi hâlinde kasım ayında sürü bağışıklığı sağlanmış olması bekleniyor.Rusya’daki yaygın aşılama programında Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044923001_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_879cf5dbd93b0e01816ab8879efdac4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, aşılama, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, sputnik v, epivakkorona, sputnik light , kovivak

Rusya’da 44 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı

12:33 28.08.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Fotoğraf bankasına girRusya - Moskova - koronavirüs - aşılama
Rusya - Moskova - koronavirüs - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkesinde 37 milyon kişinin koronavirüs aşısının her iki dozunu birden olduğunu söyledi. 44 milyonu aşkın kişininse aşının en az bir dozunu olduğunu belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, “Aşının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın sayısı 44 milyonu geçmiş durumda. Her iki dozu da olanların sayısıysa 37 milyonu geçti” açıklamasını yaptı.
Rus sağlık yetkilileri, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında 43 milyon kişiye koronavirüs aşısının en az bir dozunun uygulandığı söylemişti.
Nüfusu 144 milyon olan Rusya’da, sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılama oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Şu anki aşılama hızı ile gidilmesi hâlinde kasım ayında sürü bağışıklığı sağlanmış olması bekleniyor.
Rusya’daki yaygın aşılama programında Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:20Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
14:14Suriye’deki Rus askerler, dış iskelet teknolojisinden yararlanıyor
13:58Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
13:43Bakan Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiştir
13:40Rus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı
13:26Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor
13:02Kılıçdaroğlu: Duyuyoruz ki elektrik şirketleri saraydan yeni zam oranı için onay istemişler
12:4814 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
12:33Rusya’da 44 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı
12:27Turizmciler, İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste kararını yorumladı: 'Birçok otel erken kapanacak'
12:12İETT otobüsü askıda kaldı
12:06Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu
11:51Fatih Altaylı: Bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu
11:33Arjantin hazirandan beri 5 milyon doz Rus Sputnik V aşısı üretti
11:17Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz
10:56Bakan Özer'den yüz yüze eğitim mesajı: Velilerimiz çok rahat olsunlar
10:52Prof. Müftüoğlu: mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin sonu geldi
10:37Çayırova Belediyesi'nden ters asılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama
10:24Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
10:06Prof. Henry'den sağlıklı beslenme önerileri: 'Büyükanneniz gibi yiyorsanız doğru yoldasınız'