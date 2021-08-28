Rusya’da 44 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, “Aşının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın sayısı 44 milyonu geçmiş durumda. Her iki dozu da olanların sayısıysa 37 milyonu geçti” açıklamasını yaptı.Rus sağlık yetkilileri, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında 43 milyon kişiye koronavirüs aşısının en az bir dozunun uygulandığı söylemişti.Nüfusu 144 milyon olan Rusya’da, sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılama oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Şu anki aşılama hızı ile gidilmesi hâlinde kasım ayında sürü bağışıklığı sağlanmış olması bekleniyor.Rusya’daki yaygın aşılama programında Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkesinde 37 milyon kişinin koronavirüs aşısının her iki dozunu birden olduğunu söyledi. 44 milyonu aşkın kişininse aşının en az bir dozunu olduğunu belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, “Aşının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın sayısı 44 milyonu geçmiş durumda. Her iki dozu da olanların sayısıysa 37 milyonu geçti” açıklamasını yaptı.
Rus sağlık yetkilileri, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında 43 milyon kişiye koronavirüs aşısının en az bir dozunun uygulandığı söylemişti.
Nüfusu 144 milyon olan Rusya’da, sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılama oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Şu anki aşılama hızı ile gidilmesi hâlinde kasım ayında sürü bağışıklığı sağlanmış olması bekleniyor.
Rusya’daki yaygın aşılama programında Sputnik V, Sputnik Light, Epivakkorona ve Kovivak aşıları kullanılıyor. Söz konusu aşıların hepsi Rusya’da geliştirildi.