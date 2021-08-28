https://tr.sputniknews.com/20210828/sultangazide-sokak-dugununde-yuksek-sesle-muzik-calanlari-uyaran-polis-ekipleri-saldiriya-ugradi-1048412740.html

Sultangazi'de, sokak düğününde yüksek sesle müzik çalanları uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı

Sultangazi'de, sokak düğününde yüksek sesle müzik çalanları uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı

Sultangazi'de yüksek sesle müzik yayını yapıldığı şikayeti üzerine sokak düğününe giden polis ekipleri, saldırıya uğradı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T21:51+0300

2021-08-28T21:51+0300

2021-08-28T21:51+0300

yaşam

saldırı

polis

sultangazi

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Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'ndeki sokak düğününde yüksek sesle müzik çalındığı şikayeti alan polis ekipleri olay yerine gitti.Düğündeki bazı kişiler, kendilerini uyarmaya çalışan polise tepki göstererek, sandalyelerle saldırdı. Bunun üzerine takviye kuvvet isteyen polis ekipleri, saldırganları dağıtmak için havaya ateş etti.Yaşanan arbedede 4 polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, düğüne gelen polis ekiplerine bazı vatandaşların sandalye ve farklı cisimler atması, polisin de saldırganları dağıtmak için havaya ateş açması yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210715/esinin-silahli-saldirisina-ugrayan-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1044977176.html

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saldırı, polis, sultangazi