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Suriye’deki Rus askerler, dış iskelet teknolojisinden yararlanıyor
Suriye’deki Rus askerler, dış iskelet teknolojisinden yararlanıyor
Rusya’nın savunma sanayii şirketi Rostec’in temsilcileri, Suriye’deki Rus askerlerinin, potansiyellerini artırmak adına dış iskelet (eksoskeleton)... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T14:14+0300
2021-08-28T14:14+0300
2021-08-28T14:14+0300
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Rostec’ten bir temsilci, Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Dış iskelet, askerlerin yapabileceklerini artırmasının yanında, tüm birliğin savaşma potansiyelini de katbekat artırıyor” dedi.Rostec temsilcisi, “Savaş alanındaki kullanımları bunu gösteriyor. Suriye’de pasif dış iskeletler kullanan mayın temizleme birlikleri görev yapıyor” diye ekledi.Dış iskelet, insan bedenine uyumlu bir biçimde geliştirilmiş gelişkin bir robot olarak tanımlanabilir. Söz konusu robot, bir askerin hareket kabiliyetini artıran bir araç görevi görüyor.Pasif dış iskeletlerinse motorları bulunmuyor, ancak mekanik yapısı sayesinde askerin omurgasına binen yükü azaltıyor ve yükleri uzun mesafelere taşımasına yardım ediyor.
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rusya, suriye, rostec
Suriye’deki Rus askerler, dış iskelet teknolojisinden yararlanıyor
Rusya’nın savunma sanayii şirketi Rostec’in temsilcileri, Suriye’deki Rus askerlerinin, potansiyellerini artırmak adına dış iskelet (eksoskeleton) teknolojisinden yararlandıklarını söyledi.
Rostec’ten bir temsilci, Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Dış iskelet, askerlerin yapabileceklerini artırmasının yanında, tüm birliğin savaşma potansiyelini de katbekat artırıyor” dedi.
Rostec temsilcisi,
“Savaş alanındaki kullanımları bunu gösteriyor. Suriye’de pasif dış iskeletler kullanan mayın temizleme birlikleri görev yapıyor” diye ekledi.
Dış iskelet, insan bedenine uyumlu bir biçimde geliştirilmiş gelişkin bir robot olarak tanımlanabilir. Söz konusu robot, bir askerin hareket kabiliyetini artıran bir araç görevi görüyor.
Pasif dış iskeletlerinse motorları bulunmuyor, ancak mekanik yapısı sayesinde askerin omurgasına binen yükü azaltıyor ve yükleri uzun mesafelere taşımasına yardım ediyor.