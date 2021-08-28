https://tr.sputniknews.com/20210828/taliban-abdnin-hava-saldirisi-afgan-topraklarina-acik-bir-saldiridir-1048413141.html
Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
Taliban, ABD'nin Afganistan'da dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak, bunları Afganistan topraklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T22:32+0300
2021-08-28T22:32+0300
2021-08-28T22:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
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hava saldırısı
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Taliban*, ABD'nin Afganistan'ın Nangahar vilayetinde dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı.Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "ABD’nin hava saldırısını başlatmadan önce bizi bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu, Afgan topraklarına yapılan açık bir saldırıdır. Saldırılar sonucunda iki kişi öldü, iki kadın ve bir çocuk da yaralandı" dedi.ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullanmıştı.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210828/abd-24-ila-36-saat-icerisinde-kabil-havaalanina-yonelik-yeni-bir-saldiri-bekliyor-1048412999.html
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abd, afganistan, taliban, zabiullah mücahid, hava saldırısı, kınama
Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
Taliban, ABD'nin Afganistan'da dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak, bunları Afganistan topraklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.
Taliban*, ABD'nin Afganistan'ın Nangahar vilayetinde dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı.
Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "ABD’nin hava saldırısını başlatmadan önce bizi bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu, Afgan topraklarına yapılan açık bir saldırıdır. Saldırılar sonucunda iki kişi öldü, iki kadın ve bir çocuk da yaralandı" dedi.
ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullanmıştı.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.