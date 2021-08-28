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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/taliban-abdnin-hava-saldirisi-afgan-topraklarina-acik-bir-saldiridir-1048413141.html
Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
Taliban, ABD'nin Afganistan'da dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak, bunları Afganistan topraklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T22:32+0300
2021-08-28T22:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
zabiullah mücahid
hava saldırısı
kınama
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Taliban*, ABD'nin Afganistan'ın Nangahar vilayetinde dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı.Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "ABD’nin hava saldırısını başlatmadan önce bizi bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu, Afgan topraklarına yapılan açık bir saldırıdır. Saldırılar sonucunda iki kişi öldü, iki kadın ve bir çocuk da yaralandı" dedi.ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullanmıştı.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210828/abd-24-ila-36-saat-icerisinde-kabil-havaalanina-yonelik-yeni-bir-saldiri-bekliyor-1048412999.html
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abd, afganistan, taliban, zabiullah mücahid, hava saldırısı, kınama

Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır

22:32 28.08.2021
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat
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Taliban, ABD'nin Afganistan'da dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak, bunları Afganistan topraklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.
Taliban*, ABD'nin Afganistan'ın Nangahar vilayetinde dün gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı.
Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "ABD’nin hava saldırısını başlatmadan önce bizi bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu, Afgan topraklarına yapılan açık bir saldırıdır. Saldırılar sonucunda iki kişi öldü, iki kadın ve bir çocuk da yaralandı" dedi.
ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
22:08
10
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullanmıştı.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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