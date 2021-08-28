https://tr.sputniknews.com/20210828/taliban-kabil-havalimaninin-bir-kismini-kontrolu-altina-aldi-1048398243.html

‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası

‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün bir kısmını kontrol altına aldıklarını belirtti. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T00:13+0300

2021-08-28T00:13+0300

2021-08-28T00:17+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

kabil

işgal

kontrol

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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AFP’nin haberine göre Kerimi, “Bugün Amerikalılar, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün 3 önemli yerini boşalttı. Bu yerler İslam Emirliği’nin kontrolü altında bulunuyor” ifadesini kullandı.Kerimi, Amerikalıların kontrolünde havalimanının küçük bir kısmının kaldığını söyledi.ABD, Taliban’ın Kabil Havalimanı hakkındaki açıklamalarını yalanladıABD Savunma Bakanlığı, üst düzey Taliban yetkililerinin, ABD güçlerinin kaldığı küçük bir alan dışında Taliban’ın havalimanının çoğunu ele geçirdiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun Kabil Havalimanı’nın kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, Taliban yetkililerinin Kabil Havalimanı’nın bir kısmını kontrol ettikleri yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun havalimanının kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti. Kirby, “Kapıların hiçbirinden sorumlu değiller. Havaalanı operasyonlarının hiçbirinden sorumlu değiller. Bunlar hala ABD askeri kontrolü altında" dedi.

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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abd, afganistan, kabil, işgal, kontrol, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı