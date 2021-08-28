Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası
00:13 28.08.2021 (güncellendi: 00:17 28.08.2021)
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
© AFP 2021
Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün bir kısmını kontrol altına aldıklarını belirtti.
AFP’nin haberine göre Kerimi, “Bugün Amerikalılar, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün 3 önemli yerini boşalttı. Bu yerler İslam Emirliği’nin kontrolü altında bulunuyor” ifadesini kullandı.
Kerimi, Amerikalıların kontrolünde havalimanının küçük bir kısmının kaldığını söyledi.
ABD, Taliban’ın Kabil Havalimanı hakkındaki açıklamalarını yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı, üst düzey Taliban yetkililerinin, ABD güçlerinin kaldığı küçük bir alan dışında Taliban’ın havalimanının çoğunu ele geçirdiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun Kabil Havalimanı’nın kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, Taliban yetkililerinin Kabil Havalimanı’nın bir kısmını kontrol ettikleri yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun havalimanının kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti. Kirby, “Kapıların hiçbirinden sorumlu değiller. Havaalanı operasyonlarının hiçbirinden sorumlu değiller. Bunlar hala ABD askeri kontrolü altında" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, Taliban yetkililerinin Kabil Havalimanı’nın bir kısmını kontrol ettikleri yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun havalimanının kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti. Kirby, “Kapıların hiçbirinden sorumlu değiller. Havaalanı operasyonlarının hiçbirinden sorumlu değiller. Bunlar hala ABD askeri kontrolü altında" dedi.