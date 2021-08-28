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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/taliban-kabil-havalimaninin-bir-kismini-kontrolu-altina-aldi-1048398243.html
‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası
‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası
Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün bir kısmını kontrol altına aldıklarını belirtti. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T00:13+0300
2021-08-28T00:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
kabil
işgal
kontrol
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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AFP’nin haberine göre Kerimi, “Bugün Amerikalılar, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün 3 önemli yerini boşalttı. Bu yerler İslam Emirliği’nin kontrolü altında bulunuyor” ifadesini kullandı.Kerimi, Amerikalıların kontrolünde havalimanının küçük bir kısmının kaldığını söyledi.ABD, Taliban’ın Kabil Havalimanı hakkındaki açıklamalarını yalanladıABD Savunma Bakanlığı, üst düzey Taliban yetkililerinin, ABD güçlerinin kaldığı küçük bir alan dışında Taliban’ın havalimanının çoğunu ele geçirdiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun Kabil Havalimanı’nın kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, Taliban yetkililerinin Kabil Havalimanı’nın bir kısmını kontrol ettikleri yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun havalimanının kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti. Kirby, “Kapıların hiçbirinden sorumlu değiller. Havaalanı operasyonlarının hiçbirinden sorumlu değiller. Bunlar hala ABD askeri kontrolü altında" dedi.
afganistan
kabil
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abd, afganistan, kabil, işgal, kontrol, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası

00:13 28.08.2021 (güncellendi: 00:17 28.08.2021)
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AFP 2021
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Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün bir kısmını kontrol altına aldıklarını belirtti.
AFP’nin haberine göre Kerimi, “Bugün Amerikalılar, Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün 3 önemli yerini boşalttı. Bu yerler İslam Emirliği’nin kontrolü altında bulunuyor” ifadesini kullandı.
Kerimi, Amerikalıların kontrolünde havalimanının küçük bir kısmının kaldığını söyledi.

ABD, Taliban’ın Kabil Havalimanı hakkındaki açıklamalarını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı, üst düzey Taliban yetkililerinin, ABD güçlerinin kaldığı küçük bir alan dışında Taliban’ın havalimanının çoğunu ele geçirdiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun Kabil Havalimanı’nın kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, Taliban yetkililerinin Kabil Havalimanı’nın bir kısmını kontrol ettikleri yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ABD ordusunun havalimanının kontrolünü hala elinde tuttuğunu belirtti. Kirby, “Kapıların hiçbirinden sorumlu değiller. Havaalanı operasyonlarının hiçbirinden sorumlu değiller. Bunlar hala ABD askeri kontrolü altında" dedi.
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