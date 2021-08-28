https://tr.sputniknews.com/20210828/the-matrixin-dorduncu-filminin-resmi-adi-aciklandi-1048399908.html

The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı

The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı

Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adının The Matrix Resurrections olduğu açıklandı. Film, 22 Aralık'ta hem... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T01:37+0300

2021-08-28T01:37+0300

2021-08-28T01:37+0300

yaşam

sinema

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matrix

the matrix resurrections

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Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönecek.Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında da Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema, gösterim, matrix, the matrix resurrections