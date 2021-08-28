https://tr.sputniknews.com/20210828/the-matrixin-dorduncu-filminin-resmi-adi-aciklandi-1048399908.html
The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı
The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı
Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adının The Matrix Resurrections olduğu açıklandı. Film, 22 Aralık'ta hem... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:37+0300
2021-08-28T01:37+0300
2021-08-28T01:37+0300
yaşam
sinema
gösterim
matrix
the matrix resurrections
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101369/31/1013693156_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_edebd75666101b1dcd16d706cbd41835.jpg
Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönecek.Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında da Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101369/31/1013693156_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e639a65aab0b4447e9f57e6a89b5e539.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinema, gösterim, matrix, the matrix resurrections
The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı
Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adının The Matrix Resurrections olduğu açıklandı. Film, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.
Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönecek.
Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında da Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.
Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.