https://tr.sputniknews.com/20210828/thynin-tahliye-ucusunda-afgan-bebek-dunyaya-geldi-1048410746.html

THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi

THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi

Dubai-Birmingham tahliye uçuşunda seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı- Baba Taj Moh Hammat ile anne Noori, uçakta doğan... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T18:19+0300

2021-08-28T18:19+0300

2021-08-28T18:19+0300

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doğum

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Türk Hava Yolları'nın (THY), Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor. 'TK3281' sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı. THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı. Doğumunu kabin ekipleri yaptırdıHamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini 'Havva' koydu. Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.

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afganistan, türkiye, thy, doğum