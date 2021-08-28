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https://tr.sputniknews.com/20210828/thynin-tahliye-ucusunda-afgan-bebek-dunyaya-geldi-1048410746.html
THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi
THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi
Dubai-Birmingham tahliye uçuşunda seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı- Baba Taj Moh Hammat ile anne Noori, uçakta doğan... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T18:19+0300
2021-08-28T18:19+0300
dünya
afganistan
türkiye
thy
doğum
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor. 'TK3281' sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı. THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı. Doğumunu kabin ekipleri yaptırdıHamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini 'Havva' koydu. Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.
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afganistan, türkiye, thy, doğum

THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi

18:19 28.08.2021
© AATHY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi
THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Dubai-Birmingham tahliye uçuşunda seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı- Baba Taj Moh Hammat ile anne Noori, uçakta doğan çocuğun ismini 'Havva' koydu.
Türk Hava Yolları'nın (THY), Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.
'TK3281' sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı. THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı.

Doğumunu kabin ekipleri yaptırdı

Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini 'Havva' koydu.
Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.
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