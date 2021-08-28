https://tr.sputniknews.com/20210828/tom-cruiseun-film-cekiminde-otomobili-calindi-1048399464.html

Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı

Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı

Görevimiz Tehlike 7 filminin setinden daha önce kaza geçiren Tom Cruise’un bu kez otomobili çalındı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T01:07+0300

2021-08-28T01:07+0300

2021-08-28T01:07+0300

dünya

otomobil

hırsızlık

tom cruise

görevimiz tehlike (mission: impossible)

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Cruise’un konakladığı otelin dışında park halindeyken çalınan otomobilin 100 bin sterlin (1 milyon 153 bin TL) değerinde olduğu iddia edildi.Independent'ın aktardığı haberde, arabanın içerisinde yine Cruise’a ait binlerce sterlinlik eşya olduğu öne sürüldü. Bunların içerisinde elektronik eşyaların da olduğu bildirildi.The Guardian'ın İngiliz polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, çalınan otomobilin 4.5 kilometre uzaklıktaki Smetwick'te bulunduğu ancak içindeki kıymetli eşyaların kayıp olduğu belirtildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, hırsızlık, tom cruise, görevimiz tehlike (mission: impossible)