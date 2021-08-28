Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210828/tom-cruiseun-film-cekiminde-otomobili-calindi-1048399464.html
Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı
Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı
Görevimiz Tehlike 7 filminin setinden daha önce kaza geçiren Tom Cruise’un bu kez otomobili çalındı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:07+0300
2021-08-28T01:07+0300
2021-08-28T01:07+0300
dünya
otomobil
hırsızlık
tom cruise
görevimiz tehlike (mission: impossible)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044658241_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_1d99c0dd25511b961b5f4af7a0417966.jpg
Cruise’un konakladığı otelin dışında park halindeyken çalınan otomobilin 100 bin sterlin (1 milyon 153 bin TL) değerinde olduğu iddia edildi.Independent'ın aktardığı haberde, arabanın içerisinde yine Cruise’a ait binlerce sterlinlik eşya olduğu öne sürüldü. Bunların içerisinde elektronik eşyaların da olduğu bildirildi.The Guardian'ın İngiliz polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, çalınan otomobilin 4.5 kilometre uzaklıktaki Smetwick'te bulunduğu ancak içindeki kıymetli eşyaların kayıp olduğu belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044658241_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_d06cdc8948aee852176c31cb2a11a142.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, hırsızlık, tom cruise, görevimiz tehlike (mission: impossible)
Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı
Görevimiz Tehlike 7 filminin setinden daha önce kaza geçiren Tom Cruise’un bu kez otomobili çalındı.
Cruise’
un konakladığı otelin dışında park halindeyken çalınan otomobilin
100 bin sterlin
(1 milyon 153 bin TL) değerinde olduğu iddia edildi.
Independent'ın
aktardığı haberde,
arabanın içerisinde yine Cruise’a ait binlerce sterlinlik eşya olduğu öne sürüldü. Bunların içerisinde elektronik eşyaların da olduğu bildirildi.
The Guardian
'ın İngiliz polis kaynaklarına
dayandırdığı haberde,
çalınan otomobilin 4.5 kilometre uzaklıktaki Smetwick'te bulunduğu ancak içindeki kıymetli eşyaların kayıp olduğu belirtildi.