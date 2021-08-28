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https://tr.sputniknews.com/20210828/tuketici-basvuru-merkezi-onursal-baskani-zincir-marketler-whatsapp-grubunda-ortak-fiyat-belirliyor-1048406317.html
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortak fiyat belirlediğini öne sürdü. Rekabet Kurumu'na çağrı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T13:26+0300
2021-08-28T13:26+0300
ekonomi
whatsapp
rekabet kurulu
fiyat
aydın ağaoğlu
tüketici başvuru merkezi
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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yumurta, süt gibi temel gıdalarda zincir marketlerin fiyatları ortak belirlediğini söyledi. Ağaoğlu, dar gelirlilerin ekonomik olduğu için tercih ettiği zincir marketlerin Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiğini belirtti.Aydın Ağaoğlu, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, ürün fiyatları için şunları söyledi:“Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler, nedense tüketicilere sunulan temel gıda ürünlerinde adeta müşterek fiyat belirliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin dar gelirlilerin yegane hayvansal protein kaynağıdır. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29.90 oldu. Çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler derken hepsi birden 22.90’a düştüler. 4 tane zincir market on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22.90 olur mu neden biri 23, biri 24, biri 22 değil. Bize gelen bilgilerine göre bu zincir marketler aralarında ortak WhatsApp grubu oluşturmuş. Dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyorlar."Ürün ücretinin aynı sektörde bulunan marketler tarafından ortak belirlenmesinin yasaya uygun olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu yapılan nedir? Rekabet Kanunu ihlalidir. Rekabet Kanunu 4054 sayılı yasadır. Dördüncü maddesi der ki ‘rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan, bu etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası antlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırıdır ve yasaktır.’ Alım ya da satım şartlarının ortak tespit edilmesi de bunların içinde yer alır.”
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whatsapp, rekabet kurulu, fiyat, aydın ağaoğlu, tüketici başvuru merkezi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor

13:26 28.08.2021
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortak fiyat belirlediğini öne sürdü. Rekabet Kurumu'na çağrı yapan Ağaoğlu, “Bize gelen bilgilerine göre aralarında ortak WhatsApp grubu oluşturmuş bu zincir marketler” dedi.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yumurta, süt gibi temel gıdalarda zincir marketlerin fiyatları ortak belirlediğini söyledi. Ağaoğlu, dar gelirlilerin ekonomik olduğu için tercih ettiği zincir marketlerin Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiğini belirtti.
Aydın Ağaoğlu, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, ürün fiyatları için şunları söyledi:
“Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler, nedense tüketicilere sunulan temel gıda ürünlerinde adeta müşterek fiyat belirliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin dar gelirlilerin yegane hayvansal protein kaynağıdır. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29.90 oldu. Çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler derken hepsi birden 22.90’a düştüler. 4 tane zincir market on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22.90 olur mu neden biri 23, biri 24, biri 22 değil. Bize gelen bilgilerine göre bu zincir marketler aralarında ortak WhatsApp grubu oluşturmuş. Dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyorlar."
Ürün ücretinin aynı sektörde bulunan marketler tarafından ortak belirlenmesinin yasaya uygun olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yapılan nedir? Rekabet Kanunu ihlalidir. Rekabet Kanunu 4054 sayılı yasadır. Dördüncü maddesi der ki ‘rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan, bu etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası antlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırıdır ve yasaktır.’ Alım ya da satım şartlarının ortak tespit edilmesi de bunların içinde yer alır.”
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