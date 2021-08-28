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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, bölgede devam eden yangından son görüntüleri paylaştı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, bölgede devam eden yangından son görüntüleri paylaştı
Tunceli'de Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkisinde önceki gün örtü yangını çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen bölgede yine yangın... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T16:46+0300
2021-08-28T16:46+0300
yaşam
tunceli
yangın
valilik
fatih maçoğlu
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Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde önceki akşam örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın dün söndürüldü. Ancak dün aynı bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden canlandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Valilikten açıklamaTunceli Valiliği’nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.Bölgeye giden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 5 kilometrelik bir alanda etkili olan yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
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tunceli, yangın, valilik, fatih maçoğlu

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, bölgede devam eden yangından son görüntüleri paylaştı

16:46 28.08.2021
© DHATunceli - örtü yangını
Tunceli - örtü yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© DHA
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Tunceli'de Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkisinde önceki gün örtü yangını çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen bölgede yine yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde önceki akşam örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın dün söndürüldü.
Ancak dün aynı bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden canlandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği’nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.
Bölgeye giden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 5 kilometrelik bir alanda etkili olan yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
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