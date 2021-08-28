https://tr.sputniknews.com/20210828/turizmciler-ingiltere-ve-fransanin-kirmizi-liste-kararini-yorumladi-bircok-otel-erken-kapanacak-1048405717.html

Turizmciler, İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste kararını yorumladı: 'Birçok otel erken kapanacak'

Turizmciler, İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste kararını yorumladı: 'Birçok otel erken kapanacak'

İngiltere ve Fransa’nın Türkiye’yi kırmızı listeden çıkartmamış olması, sezonun kalan kısmı için ümitlenen turizmcileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Birçok... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T12:27+0300

2021-08-28T12:27+0300

2021-08-28T12:27+0300

ekonomi

fransa

ingiltere

turizm

sıkıntı

ekonomi

koronavirüs

kırmızı liste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044885326_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_06bdfb4f9073419d3d5adfa468e79cc2.jpg

Salgının başladığı günden bu yana yaşadıkları sıkıntıların izlerini silmeye çalışan turizmciler, İngiltere ile Fransa'nın Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaması ile büyük bir moral bozukluğu daha yaşadı. Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye için çok büyük önem taşıyan İngiltere'nin kararı sezonun erken bitmesine neden olacak.Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre iç turizm ve yurt dışından gelen Türklerle ayakta duran otellerin büyük bölümünün, okulların açılmasıyla birlikte kapanacağı dile getirildi.Sektör temsilcileri, birçok yatırımcının kredilerini ödemekte zorlanacağını, kalifiye elemanların sektörden uzaklaşacağını, sektörün düşük gelirler veya gelirden yoksun kışı atlatamayacağını savundu ve “Sektörün kayıpsız bu kışı atlatmasını sağlamak, sektörün geleceğini teminat altına almaktır” değerlendirmesini yaptı.'Çok önemli kayıplarla karşı karşıyayız'Kuşadası Belediyesi Turizm ve Tanıtma Komisyonu başkanı Fahrettin Çiçek, Türkiye'yi kırmızı listeye alan ülkelerle yeterince iletişim kurulamadığını belirterek “Çifte standart, gizli ambargo, GISAID adlı uluslararası veri platformuna ülkedeki varyant bilgilerini girmedeki beceriksizliğimiz veya şeffaf olmayışımız, Sağlık, Dışişleri ve Turizm bakanlıklarımızın koordinasyon içerisinde İngiliz kurumları ile konunun çözümüne yönelik yeterince iletişim içerisinde olmamaları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması ile birlikte yurtdışı temsilciliklerimizde sektör ile ilgili görevli ataşeliklerin işlevsiz hale getirilmiş olmaları gibi birçok nedenle çok önemli kayıplarla karşı karşıyayız” dedi.'Okullar açılacak, oteller kapanacak'Çiçek, İngiltere ve Fransa'nın aldığı kararla, okulların açılmasıyla birlikte birçok otelin kapanacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:”Sektörün tüm paydaşları arasında artık salgın kaynaklı olmaktan uzak, daha çok turizm trafiğinin uluslararası ilişkilerde bir silah gibi tehdit aracı olduğu hissini hakim kılan bu olumsuz kararlar sonrası, özellikle ülkemizde okulların açılması ile birlikte, birçok konaklama tesisinin erkenden kapatma opsiyonunu değerlendirmeye başladığını söylemek abartı olmayacaktır.”'Başka bir sonbaharı bekleyeceğiz'Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de her iki ülkenin aldığı kararları “Bu kararlar sezonun sonuna geldiğimiz anlamına geldi. Yabancı turistlerle kasım sonuna kadar tesisler açık kalabiliyordu. Şimdi yerli ve gurbetçi hareketliliği eylülün birinci haftasından itibaren azalmaya başlar. En fazla eylül sonunda Türkiye'nin turizm sezonu bitmiş olacak. Alınan kararlar biraz politik kararlar. Bu ülkelerle olan iletişimimizdeki ufak tefek sorunlar bu kararlarda etken oluyor. Bakanlığın biraz çabası var ancak turizmin siyaset üstü tutulması gerekiyor” sözleriyle değerlendirdi.'Sezon kısa sürecek'Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan da “Özellikle İngiltere pazarından büyük bir umudumuz vardı. İngiltere Kuşadası'ndan Fethiye'ye kadar çok önemli ekonomik girdi bırakan bir pazardı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmaması büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sezon daha kısa sürecek. Birçok otelimiz erken kapanacak. Kalifiye elemanlar başka sektörlere kaçacak. Tüm bunlar yılı çok kötü bitireceğimiz anlamına geliyor” diyerek turizmin bir türlü toparlanamamasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

fransa

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, ingiltere, turizm, sıkıntı, ekonomi, koronavirüs, kırmızı liste