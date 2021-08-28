https://tr.sputniknews.com/20210828/turkiyede-son-24-saatte-koronavirusten-245-kisi-hayatini-kaybetti-1048411828.html

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 245 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 245 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T20:08+0300

2021-08-28T20:08+0300

2021-08-28T20:20+0300

yaşam

türkiye

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" dedi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını