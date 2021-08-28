Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210828/uzmani-anlatti-yuz-yuze-egitim-oncesi-tedirgin-ogrencilere-nasil-davranilmali-1048403899.html
Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öğrencisi tedirgin öğrencilere nasıl davranılması gerektiğini anlattı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T10:24+0300
2021-08-28T10:25+0300
türkiye
türkiye
eğitim
milli eğitim bakanlığı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1044603940_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7e7ece9f0e14a139fc392425d313f910.jpg
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, yeni dönemde yüz yüze başlıyor. Ancak vaka sayıları nedeniyle bazı veli ve öğrenciler tedirginlik yaşıyor.Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre "Tedirginlikle nasıl başa çıkılır?" sorusuna cevap veren Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, şunları söyledi: "Çocukların kendi sağlıklarını koruyabileceklerine dair yeterliliklerine güvenmelisiniz. Salgın ve sağlık konuları dışında da, diğer sorunları büyütme eğiliminde bulunabilirler. Sosyal sıkıntılarından gelişimsel sıkıntılarına kadar her konuda sizinle konuşabilecekleri ve sizden destek görebilecekleri hissini onlara telkin etmelisiniz.Bir buçuk sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her zaman sancılıdır. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var.Çocukların zorlu koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği ve sosyal ortamlarında salgına dair problemleri görmezden gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte onlara dayatma yapmaksızın, daha uygun dille kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Sosyal gelişimlerinin akranlarıyla daha sağlıklı olacağını ve bunun için kronik bir rahatsızlığı bulunmayan çocukların okula gönderilmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1044603940_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4653db083852c1a8756b67f3928459a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, eğitim, milli eğitim bakanlığı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim

Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?

10:24 28.08.2021 (güncellendi: 10:25 28.08.2021)
© AAÇocuk - okul - öğrenci - eğitim
Çocuk - okul - öğrenci - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
Abone ol
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öğrencisi tedirgin öğrencilere nasıl davranılması gerektiğini anlattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, yeni dönemde yüz yüze başlıyor. Ancak vaka sayıları nedeniyle bazı veli ve öğrenciler tedirginlik yaşıyor.
Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre "Tedirginlikle nasıl başa çıkılır?" sorusuna cevap veren Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, şunları söyledi:
"Çocukların kendi sağlıklarını koruyabileceklerine dair yeterliliklerine güvenmelisiniz. Salgın ve sağlık konuları dışında da, diğer sorunları büyütme eğiliminde bulunabilirler. Sosyal sıkıntılarından gelişimsel sıkıntılarına kadar her konuda sizinle konuşabilecekleri ve sizden destek görebilecekleri hissini onlara telkin etmelisiniz.
Bir buçuk sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her zaman sancılıdır. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var.
Çocukların zorlu koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği ve sosyal ortamlarında salgına dair problemleri görmezden gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte onlara dayatma yapmaksızın, daha uygun dille kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Sosyal gelişimlerinin akranlarıyla daha sağlıklı olacağını ve bunun için kronik bir rahatsızlığı bulunmayan çocukların okula gönderilmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:27Turizmciler, İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste kararını yorumladı: 'Birçok otel erken kapanacak'
12:12İETT otobüsü askıda kaldı
12:06Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu
11:51Fatih Altaylı: Bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu
11:33Arjantin hazirandan beri 5 milyon doz Rus Sputnik V aşısı üretti
11:17Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz
10:56Bakan Özer'den yüz yüze eğitim mesajı: Velilerimiz çok rahat olsunlar
10:52Prof. Müftüoğlu: mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin sonu geldi
10:37Çayırova Belediyesi'nden ters asılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama
10:24Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?
10:06Prof. Henry'den sağlıklı beslenme önerileri: 'Büyükanneniz gibi yiyorsanız doğru yoldasınız'
09:49Yargıtay, çocuğa hakareti boşanma sebebi saydı
09:42Hıncal Uluç: Burak Elmas hakkında derhal dava açılmalı
09:27Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar
09:16Obezite ameliyatlarına özel protokol
09:09İBB kuralları belirledi: E-scooter’da yeni dönem
09:02Fazıl Say tepki gösterdi: 'Bu bir ses cehennemi'
05:38Ida Kasırgası, Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı
05:21Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı
04:40ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı