https://tr.sputniknews.com/20210828/uzmani-anlatti-yuz-yuze-egitim-oncesi-tedirgin-ogrencilere-nasil-davranilmali-1048403899.html

Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?

Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitim öncesi 'tedirgin' öğrencilere nasıl davranılmalı?

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öğrencisi tedirgin öğrencilere nasıl davranılması gerektiğini anlattı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T10:24+0300

2021-08-28T10:24+0300

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türkiye

türkiye

eğitim

milli eğitim bakanlığı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

yüz yüze eğitim

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, yeni dönemde yüz yüze başlıyor. Ancak vaka sayıları nedeniyle bazı veli ve öğrenciler tedirginlik yaşıyor.Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre "Tedirginlikle nasıl başa çıkılır?" sorusuna cevap veren Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, şunları söyledi: "Çocukların kendi sağlıklarını koruyabileceklerine dair yeterliliklerine güvenmelisiniz. Salgın ve sağlık konuları dışında da, diğer sorunları büyütme eğiliminde bulunabilirler. Sosyal sıkıntılarından gelişimsel sıkıntılarına kadar her konuda sizinle konuşabilecekleri ve sizden destek görebilecekleri hissini onlara telkin etmelisiniz.Bir buçuk sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her zaman sancılıdır. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var.Çocukların zorlu koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği ve sosyal ortamlarında salgına dair problemleri görmezden gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte onlara dayatma yapmaksızın, daha uygun dille kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Sosyal gelişimlerinin akranlarıyla daha sağlıklı olacağını ve bunun için kronik bir rahatsızlığı bulunmayan çocukların okula gönderilmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim."

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türkiye, eğitim, milli eğitim bakanlığı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim