https://tr.sputniknews.com/20210828/vektor-merkezi-epivakkorona-ve-epivakkorona-n-asilari-arasindaki-farki-acikladi-1048413263.html

Vektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı

Vektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı

Vektor Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomniyaşih, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T22:38+0300

2021-08-28T22:38+0300

2021-08-28T22:38+0300

koronavirüs

rusya

kovid-19

koronavirüs aşısı

rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor

epivakkorona

epivakkorona-n

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Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomniyaşih, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini ifade etti.Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Nepomniyaşih, her iki aşının da üç peptit, eksipiyan ve bir taşıyıcı protein içerdiğini kaydetti.Nepomniyaşih, EpivakKorona aşılarındaki temel farkın ayrı ayrı sentezlenen peptitlerde olduğunu, bunların çok renkli mısır taneleri ve taşıyıcı proteinin de koçana benzetilebileceğini belirterek, “EpiVakKorona-N'de bu tanelerden ikisi, bir tanede birleşiyor. Yani, aynı başaktaki bazı taneler olduğu gibi kalırken, daha büyük olan diğer ikisi iki parçadan oluşuyor” dedi.Epivakkorona-N, pandeminin başından beri Rusya’da geliştirilmiş ve kullanım için onaylanmış 5. koronavirüs aşısı. Daha önce onaylanmış aşılar; Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light, Vektor Merkezi tarafından geliştirilmiş olan Epivakkorona ve Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak’tı.

https://tr.sputniknews.com/20210828/rusyada-44-milyon-kisiye-en-az-bir-doz-koronavirus-asisi-uygulandi-1048405920.html

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epivakkorona-n

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rusya, kovid-19, koronavirüs aşısı, rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor, epivakkorona, epivakkorona-n