https://tr.sputniknews.com/20210828/vektor-merkezi-epivakkorona-ve-epivakkorona-n-asilari-arasindaki-farki-acikladi-1048413263.html
Vektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
Vektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
Vektor Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomniyaşih, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T22:38+0300
2021-08-28T22:38+0300
2021-08-28T22:38+0300
koronavirüs
rusya
kovid-19
koronavirüs aşısı
rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor
epivakkorona
epivakkorona-n
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Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomniyaşih, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini ifade etti.Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Nepomniyaşih, her iki aşının da üç peptit, eksipiyan ve bir taşıyıcı protein içerdiğini kaydetti.Nepomniyaşih, EpivakKorona aşılarındaki temel farkın ayrı ayrı sentezlenen peptitlerde olduğunu, bunların çok renkli mısır taneleri ve taşıyıcı proteinin de koçana benzetilebileceğini belirterek, “EpiVakKorona-N'de bu tanelerden ikisi, bir tanede birleşiyor. Yani, aynı başaktaki bazı taneler olduğu gibi kalırken, daha büyük olan diğer ikisi iki parçadan oluşuyor” dedi.Epivakkorona-N, pandeminin başından beri Rusya’da geliştirilmiş ve kullanım için onaylanmış 5. koronavirüs aşısı. Daha önce onaylanmış aşılar; Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light, Vektor Merkezi tarafından geliştirilmiş olan Epivakkorona ve Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak’tı.
https://tr.sputniknews.com/20210828/rusyada-44-milyon-kisiye-en-az-bir-doz-koronavirus-asisi-uygulandi-1048405920.html
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rusya, kovid-19, koronavirüs aşısı, rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor, epivakkorona, epivakkorona-n
Vektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
Vektor Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomniyaşih, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini söyledi.
Vektor
Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomniyaşih, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona
ve EpiVakKorona-N
aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini ifade etti.
Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Nepomniyaşih, her iki aşının da üç peptit, eksipiyan ve bir taşıyıcı protein içerdiğini kaydetti.
Nepomniyaşih, EpivakKorona aşılarındaki temel farkın ayrı ayrı sentezlenen peptitlerde olduğunu, bunların çok renkli mısır taneleri ve taşıyıcı proteinin de koçana benzetilebileceğini belirterek, “EpiVakKorona-N'de bu tanelerden ikisi, bir tanede birleşiyor. Yani, aynı başaktaki bazı taneler olduğu gibi kalırken, daha büyük olan diğer ikisi iki parçadan oluşuyor” dedi.
Epivakkorona-N, pandeminin başından beri Rusya’da geliştirilmiş ve kullanım için onaylanmış 5. koronavirüs aşısı. Daha önce onaylanmış aşılar; Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light, Vektor Merkezi tarafından geliştirilmiş olan Epivakkorona ve Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak’tı.