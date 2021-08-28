https://tr.sputniknews.com/20210828/yeni-zelanda-afganistandan-tahliyelerini-tamamladi-1048402217.html

Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı

Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri gerçekleştiren Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri uçağının, Kabil Havaalanı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T05:21+0300

2021-08-28T05:21+0300

2021-08-28T05:21+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

yeni zelanda

bombalı saldırı

tahliye

jacinda ardern

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi sayfasından, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaptığı tahliyeler ve Kabil Havaalanı'ndaki bombalı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.Afganistan’dan yaptıkları tahliye uçuşlarının tamamlandığını bildiren Ardern, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'ne (NZDF) ait C-130 Hercules nakliye uçağının taşıdığı personel ve yolcularıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiğini söyledi.Ardern, Kabil'deki saldırı sırasında havalimanında hiçbir NZDF personeli bulunmadığını ve hepsinin son uçuşta güvenli bir şekilde Afganistan’dan ayrıldığını belirtti.Ardern, saldırıyı kınadıSaldırıda hayatını kaybeden, ABD askerlerinin yanı sıra diğer ortaklarına, saldırıdan etkilenen herkesin ailelerine ve Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan ve ayrıca yaralanan herkesin yanında olduklarını dile getiren Ardern, saldırıyı kınadı.Başbakan Ardern, "Afganistan'daki inanılmaz derecede zor ve kırılgan durumda sadece can güvenliği arayan birçok masum aileye ve bireye yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganların tahliyesi için görevlendirilen NZDF nakliye uçağı, Kabil'den gerçekleştirdiği 3 uçuşta hem Yeni Zelanda hem de Avustralya'ya gönderilen yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.

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afganistan, yeni zelanda, bombalı saldırı, tahliye, jacinda ardern