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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/yeni-zelanda-afganistandan-tahliyelerini-tamamladi-1048402217.html
Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı
Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri gerçekleştiren Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri uçağının, Kabil Havaalanı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T05:21+0300
2021-08-28T05:21+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
yeni zelanda
bombalı saldırı
tahliye
jacinda ardern
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi sayfasından, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaptığı tahliyeler ve Kabil Havaalanı'ndaki bombalı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.Afganistan’dan yaptıkları tahliye uçuşlarının tamamlandığını bildiren Ardern, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'ne (NZDF) ait C-130 Hercules nakliye uçağının taşıdığı personel ve yolcularıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiğini söyledi.Ardern, Kabil'deki saldırı sırasında havalimanında hiçbir NZDF personeli bulunmadığını ve hepsinin son uçuşta güvenli bir şekilde Afganistan’dan ayrıldığını belirtti.Ardern, saldırıyı kınadıSaldırıda hayatını kaybeden, ABD askerlerinin yanı sıra diğer ortaklarına, saldırıdan etkilenen herkesin ailelerine ve Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan ve ayrıca yaralanan herkesin yanında olduklarını dile getiren Ardern, saldırıyı kınadı.Başbakan Ardern, "Afganistan'daki inanılmaz derecede zor ve kırılgan durumda sadece can güvenliği arayan birçok masum aileye ve bireye yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganların tahliyesi için görevlendirilen NZDF nakliye uçağı, Kabil'den gerçekleştirdiği 3 uçuşta hem Yeni Zelanda hem de Avustralya'ya gönderilen yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.
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afganistan, yeni zelanda, bombalı saldırı, tahliye, jacinda ardern

Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı

05:21 28.08.2021
© REUTERSAfganistan-Kabil
Afganistan-Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© REUTERS
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri gerçekleştiren Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri uçağının, Kabil Havaalanı saldırısından önce son uçuşunu tamamladığını açıkladı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi sayfasından, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaptığı tahliyeler ve Kabil Havaalanı'ndaki bombalı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Afganistan’dan yaptıkları tahliye uçuşlarının tamamlandığını bildiren Ardern, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'ne (NZDF) ait C-130 Hercules nakliye uçağının taşıdığı personel ve yolcularıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiğini söyledi.
Ardern, Kabil'deki saldırı sırasında havalimanında hiçbir NZDF personeli bulunmadığını ve hepsinin son uçuşta güvenli bir şekilde Afganistan’dan ayrıldığını belirtti.

Ardern, saldırıyı kınadı

Saldırıda hayatını kaybeden, ABD askerlerinin yanı sıra diğer ortaklarına, saldırıdan etkilenen herkesin ailelerine ve Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan ve ayrıca yaralanan herkesin yanında olduklarını dile getiren Ardern, saldırıyı kınadı.
Başbakan Ardern, "Afganistan'daki inanılmaz derecede zor ve kırılgan durumda sadece can güvenliği arayan birçok masum aileye ve bireye yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganların tahliyesi için görevlendirilen NZDF nakliye uçağı, Kabil'den gerçekleştirdiği 3 uçuşta hem Yeni Zelanda hem de Avustralya'ya gönderilen yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.
Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.
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