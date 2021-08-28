Zaharova: İngiliz istihbaratı, yabancı ajan ilan edilen bazı Rus medya kuruluşlarıyla işbirliğinde

Aralarında 'Meduza' ve 'Dojd' adlı kuruluşların da yer aldığı bir dizi Rus basın organı, hükümete açık mektup göndererek yabancı ajan yasalarının iptal edilmesini ve gazetecilere yönelik baskıya son verilmesini talep etmişti.Telegram hesabından açıklama yaparak basın organlarının bu adımını eleştiren Zaharova, Rusya'da yabancı ajan olarak kabul edilen bazı medya kuruluşlarının İngiliz istihbaratıyla işbirliğine dikkat çekti.Zaharova, "İstihbarat servisleri, adı geçen ve kendilerini bağımsız olarak adlandıran Rus medya kuruluşlarıyla uzun süredir ve yakından işbirliği yapıyordu" dedi.Zaharova, Anonymous grubu tarafından bu yılın başında sızdırılan dosyalarda, Londra hükümetinin bir dizi 'rüşvet kabul etmez ve tarafsız' portal aracılığıyla çalışmalar yürüttüğüne dair kanıtlar bulunduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz istihbaratının Rusya'da yabancı ajan olarak kabul edilen bazı medya kuruluşlarıyla işbirliği yaptığını ifade etti.
Aralarında 'Meduza' ve 'Dojd' adlı kuruluşların da yer aldığı bir dizi Rus basın organı, hükümete açık mektup göndererek yabancı ajan yasalarının iptal edilmesini ve gazetecilere yönelik baskıya son verilmesini talep etmişti.
Telegram hesabından açıklama yaparak basın organlarının bu adımını eleştiren Zaharova, Rusya'da yabancı ajan olarak kabul edilen bazı medya kuruluşlarının İngiliz istihbaratıyla işbirliğine dikkat çekti.
Zaharova, "İstihbarat servisleri, adı geçen ve kendilerini bağımsız olarak adlandıran Rus medya kuruluşlarıyla uzun süredir ve yakından işbirliği yapıyordu" dedi.
Zaharova, Anonymous grubu tarafından bu yılın başında sızdırılan dosyalarda, Londra hükümetinin bir dizi 'rüşvet kabul etmez ve tarafsız' portal aracılığıyla çalışmalar yürüttüğüne dair kanıtlar bulunduğunun altını çizdi.