https://tr.sputniknews.com/20210829/21-yil-hapis-cezasina-carptirilmisti-sahte-kimlikle-yakalandi-1048422661.html

21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Sahte kimlikle yakalandı

21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Sahte kimlikle yakalandı

Kayseri'de 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Döne A., sahte kimlikle yakalandı. Kimlikte soyadını değiştiren Döne... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T14:13+0300

2021-08-29T14:13+0300

2021-08-29T14:13+0300

türkiye

kayseri

cezaevi

hırsızlık

sahte kimlik

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası olan Döne A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Döne A.'nın evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Döne A.'yı yakaladı. Döne A., aranan kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, sadece soyadını değiştirdiği sahte kimliği polise gösterdi.Polis, Döne A.'yı parmak izi için emniyete götürdü. Parmak izinin alınmasıyla gerçek kimliği ortaya çıkan Döne A.'nın uzun süredir, çıkardığı sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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kayseri, cezaevi, hırsızlık, sahte kimlik