https://tr.sputniknews.com/20210829/abdde-kovid-19-nedeniyle-son-24-saatte-526-kisi-hayatini-kaybetti-1048426742.html

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 526 artarak 637 bin 259'a yükseldi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:10+0300

2021-08-29T17:10+0300

2021-08-29T17:10+0300

koronavirüs

abd

can kaybı

dünya

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 761 bini aştı.Virüs nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 637 bin 259'a çıktı.California, 4 milyon 317 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 566 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.Can kaybı sayısında California 65 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 577, New York'ta ise 54 bin 159 olarak kayıtlara geçti.ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.Ülkede 203 milyon 992 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 101 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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abd, can kaybı, dünya, koronavirüs, koronavirüs aşısı