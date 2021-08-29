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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 526 artarak 637 bin 259'a yükseldi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T17:10+0300
2021-08-29T17:10+0300
2021-08-29T17:10+0300
koronavirüs
abd
can kaybı
dünya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 761 bini aştı.Virüs nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 637 bin 259'a çıktı.California, 4 milyon 317 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 566 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.Can kaybı sayısında California 65 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 577, New York'ta ise 54 bin 159 olarak kayıtlara geçti.ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.Ülkede 203 milyon 992 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 101 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.
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abd, can kaybı, dünya, koronavirüs, koronavirüs aşısı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 526 artarak 637 bin 259'a yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 761 bini aştı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 637 bin 259'a çıktı.
California, 4 milyon 317 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 566 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayısında California 65 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 577, New York'ta ise 54 bin 159 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Ülkede 203 milyon 992 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 101 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.