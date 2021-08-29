https://tr.sputniknews.com/20210829/abdden-afganistandaki-vatandaslarina-kabil-havaalanini-derhal-terk-edin-cagrisi-1048415906.html

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı

ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nda 'belirli ve inandırıcı düzeyde' bir tehdit söz konusu olduğunu bildirerek... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T04:03+0300

2021-08-29T04:03+0300

2021-08-29T04:07+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

kabil

tehdit

uyarı

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Geçtiğimiz günlerde peş peşe bombalı saldırıların hedefi olan Kabil Havaalanı'nda saldırı tehditleri sürüyor.ABD'nin havaalanındaki tahliye operasyonları son günlerindeyken, Kabil'deki Amerikan büyükelçiliği bir uyarı daha yayınladı.Elçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belirli ve inandırıcı düzeydeki bir tehdit nedeniyle, Kabil Havaalanı civarındaki tüm ABD vatandaşları, havaalanı bölgesini derhal terk etmeli" denildi.ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulunmuştu.ABD Başkanı Joe Biden ise, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210828/abd-afganistanin-dogusunda-iside-insansiz-hava-aracli-saldiri-1048402003.html

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