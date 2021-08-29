Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210829/abdden-afganistandaki-vatandaslarina-kabil-havaalanini-derhal-terk-edin-cagrisi-1048415906.html
ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı
ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı
ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nda 'belirli ve inandırıcı düzeyde' bir tehdit söz konusu olduğunu bildirerek... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T04:03+0300
2021-08-29T04:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
kabil
tehdit
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048219043_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_670507e285066711fb605738bbd6b8e7.jpg
Geçtiğimiz günlerde peş peşe bombalı saldırıların hedefi olan Kabil Havaalanı'nda saldırı tehditleri sürüyor.ABD'nin havaalanındaki tahliye operasyonları son günlerindeyken, Kabil'deki Amerikan büyükelçiliği bir uyarı daha yayınladı.Elçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belirli ve inandırıcı düzeydeki bir tehdit nedeniyle, Kabil Havaalanı civarındaki tüm ABD vatandaşları, havaalanı bölgesini derhal terk etmeli" denildi.ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulunmuştu.ABD Başkanı Joe Biden ise, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210828/abd-afganistanin-dogusunda-iside-insansiz-hava-aracli-saldiri-1048402003.html
afganistan
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048219043_0:1:2000:1501_1920x0_80_0_0_572d403722f2fcd20862c16d2a9e3f87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, kabil, tehdit, uyarı

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı

04:03 29.08.2021 (güncellendi: 04:07 29.08.2021)
© İHAKabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları
Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© İHA
Abone ol
ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nda 'belirli ve inandırıcı düzeyde' bir tehdit söz konusu olduğunu bildirerek, Amerikan vatandaşlarına havaalanından uzak durma çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz günlerde peş peşe bombalı saldırıların hedefi olan Kabil Havaalanı'nda saldırı tehditleri sürüyor.
ABD'nin havaalanındaki tahliye operasyonları son günlerindeyken, Kabil'deki Amerikan büyükelçiliği bir uyarı daha yayınladı.
Elçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belirli ve inandırıcı düzeydeki bir tehdit nedeniyle, Kabil Havaalanı civarındaki tüm ABD vatandaşları, havaalanı bölgesini derhal terk etmeli" denildi.
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden ise, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etmişti.
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı
Dün, 04:40
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:03ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı
03:47İran lideri Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir
03:29Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
03:02İran Dışişleri Bakanı'ndan barış ve kalkınma için 'bölgesel koalisyon oluşturulması' çağrısı
02:40Çin'den ABD'ye Tayvan Boğazı kınaması
02:21Bolsonaro'dan 2022 seçimleri için üç senaryo: Kazanabilirim, ölebilirim ya da hapse girebilirim
01:51Kuveyt'in Irak sınırına roket düştü
01:35'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'
01:24Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor
01:09Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı
00:54Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü
00:46İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı
00:24Rus Dışişleri: Batı, Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum alıyor
Dünİngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı
DünARMY-2021 forumunu 1.7 milyondan fazla kişi ziyaret etti
DünKurtulmuş: Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz
DünIrak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz
DünPutin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek
DünVektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
DünTaliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır