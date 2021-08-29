Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'nı derhal terk edin' çağrısı
04:03 29.08.2021 (güncellendi: 04:07 29.08.2021)
© İHAKabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları
© İHA
ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanı'nda 'belirli ve inandırıcı düzeyde' bir tehdit söz konusu olduğunu bildirerek, Amerikan vatandaşlarına havaalanından uzak durma çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz günlerde peş peşe bombalı saldırıların hedefi olan Kabil Havaalanı'nda saldırı tehditleri sürüyor.
ABD'nin havaalanındaki tahliye operasyonları son günlerindeyken, Kabil'deki Amerikan büyükelçiliği bir uyarı daha yayınladı.
Elçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belirli ve inandırıcı düzeydeki bir tehdit nedeniyle, Kabil Havaalanı civarındaki tüm ABD vatandaşları, havaalanı bölgesini derhal terk etmeli" denildi.
#Afghanistan: Due to a specific, credible threat, U.S. citizens near Kabul airport, including South gate, new Ministry of the Interior, and gate near Panjshir Petrol station, should leave the area immediately. Avoid traveling to the airport at this time. https://t.co/wU0jfVIdfZ pic.twitter.com/ghd9w7Cme2— Travel - State Dept (@TravelGov) August 29, 2021
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden ise, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etmişti.