https://tr.sputniknews.com/20210829/adana-demirsporda-teknik-direktor-samet-aybaba-ile-yollar-ayrildi-1048422893.html

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T14:21+0300

2021-08-29T14:21+0300

2021-08-29T14:26+0300

yaşam

süper lig

futbol

adana demirspor

maç

teknik direktör

samet aybaba

fikstür

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz" denildi.Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile sorun yaşayan Samet Aybaba, iki futbolcun da performansından memnun olmadığını dile getirmişti.Süper Lig’de daha önce Kasımpaşa ve Kayserispor teknik direktör değişikliklerine gitmişti.

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süper lig, futbol, adana demirspor, maç, teknik direktör, samet aybaba, fikstür