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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210829/afganistan-basini-kabilde-patlama-meydana-geldi-1048425342.html
Kabil'de patlama meydana geldi
Kabil'de patlama meydana geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 3... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:45+0300
2021-08-29T15:45+0300
2021-08-29T16:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
kabil
patlama
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Sosyal medyada patlama sonrası şehirden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılıyor.Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.Kabil polis teşkilatından bir güvenlik kaynağı, bir roketin başkentin 15. bölgesine isabet ettiğini aktardı. Bölgede bulunan Sputnik muhabirine göre patlama, Kabil Havaalanı yakınında meydana geldi.Patlama sonrası ABD kuvvetlerinin Kabil'e askeri operasyon düzenlediği bildirildi.
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taliban, kabil, patlama
Kabil'de patlama meydana geldi 15:45 29.08.2021 (güncellendi: 16:43 29.08.2021)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Sosyal medyada patlama sonrası şehirden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılıyor.
Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kabil polis teşkilatından bir güvenlik kaynağı, bir roketin başkentin 15. bölgesine isabet ettiğini aktardı.
Bölgede bulunan Sputnik muhabirine göre patlama, Kabil Havaalanı yakınında meydana geldi.
Patlama sonrası ABD kuvvetlerinin Kabil'e askeri operasyon düzenlediği bildirildi.