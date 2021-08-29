https://tr.sputniknews.com/20210829/afganistan-basini-kabilde-patlama-meydana-geldi-1048425342.html

Kabil'de patlama meydana geldi

Kabil'de patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu 2 kişinin öldüğü, 3... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T15:45+0300

2021-08-29T15:45+0300

2021-08-29T16:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

kabil

patlama

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Sosyal medyada patlama sonrası şehirden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılıyor.Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.Kabil polis teşkilatından bir güvenlik kaynağı, bir roketin başkentin 15. bölgesine isabet ettiğini aktardı. Bölgede bulunan Sputnik muhabirine göre patlama, Kabil Havaalanı yakınında meydana geldi.Patlama sonrası ABD kuvvetlerinin Kabil'e askeri operasyon düzenlediği bildirildi.

kabil

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taliban, kabil, patlama