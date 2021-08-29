https://tr.sputniknews.com/20210829/afganistan-cumhurbaskani-yardimcisi-salih-dohadaki-gorusmeler-sonun-baslangiciydi-1048420519.html

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Doha’daki görüşmeler, sonun başlangıcıydı

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Doha’daki görüşmeler, sonun başlangıcıydı

Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Kabil ve Taliban arasındaki Doha görüşmelerinin ülkenin “sonunun... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T12:14+0300

2021-08-29T12:14+0300

2021-08-29T12:14+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

doha

mücadele

açıklama

spiegel

pençşir

emrullah salih

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Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, “Doha’daki süreç, ki aslında hiçbir zaman süreç olmadı, sonunun başlangıcıydı. En başından hataydı, yanıltıcı ve akıldışıydı” diyerek sürecin Taliban’a meşruiyet kazandırdığını kaydetti.Taliban’ın hiçbir zaman siyasi çözüme inanmadığını, sadece Beyaz Saray’ın saflığı, yorgunluğu ve dar görüşlülüğünden yararlandıklarını yazan Salih, “Ülkede 2 bin 500 asker bırakmalıydılar, ama bunu yapmadılar ve şimdi bunun hesabını, uluslararası itibarlarıyla ödüyorlar” yorumunda bulundu.Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki ulusal direniş yönetiminin meşruiyetini tanıma ve destekleme çağrısında bulunan Salih, “Taliban, çatışmamızı silah yoluyla çözmek isterse bu onların kararı olacak. Biz her türlü gelişmeye hazırız” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-batinin-afganistan-durusunu-rus-atasozuyle-anlatti-1048417823.html

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afganistan, taliban, doha, mücadele, açıklama, spiegel, pençşir, emrullah salih