https://tr.sputniknews.com/20210829/afganistan-cumhurbaskani-yardimcisi-salih-dohadaki-gorusmeler-sonun-baslangiciydi-1048420519.html
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Doha’daki görüşmeler, sonun başlangıcıydı
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Doha’daki görüşmeler, sonun başlangıcıydı
Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Kabil ve Taliban arasındaki Doha görüşmelerinin ülkenin “sonunun... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T12:14+0300
2021-08-29T12:14+0300
2021-08-29T12:14+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
doha
mücadele
açıklama
spiegel
pençşir
emrullah salih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048132056_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_fc06665a94c6fd2e13644165ed99c0e2.jpg
Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, “Doha’daki süreç, ki aslında hiçbir zaman süreç olmadı, sonunun başlangıcıydı. En başından hataydı, yanıltıcı ve akıldışıydı” diyerek sürecin Taliban’a meşruiyet kazandırdığını kaydetti.Taliban’ın hiçbir zaman siyasi çözüme inanmadığını, sadece Beyaz Saray’ın saflığı, yorgunluğu ve dar görüşlülüğünden yararlandıklarını yazan Salih, “Ülkede 2 bin 500 asker bırakmalıydılar, ama bunu yapmadılar ve şimdi bunun hesabını, uluslararası itibarlarıyla ödüyorlar” yorumunda bulundu.Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki ulusal direniş yönetiminin meşruiyetini tanıma ve destekleme çağrısında bulunan Salih, “Taliban, çatışmamızı silah yoluyla çözmek isterse bu onların kararı olacak. Biz her türlü gelişmeye hazırız” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-batinin-afganistan-durusunu-rus-atasozuyle-anlatti-1048417823.html
afganistan
doha
pençşir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048132056_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_0cac29e531904a7ba042bafea02535ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, doha, mücadele, açıklama, spiegel, pençşir, emrullah salih
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: Doha’daki görüşmeler, sonun başlangıcıydı
Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Kabil ve Taliban arasındaki Doha görüşmelerinin ülkenin “sonunun başlangıcı” olduğunu belirtti.
Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, “Doha’daki süreç, ki aslında hiçbir zaman süreç olmadı, sonunun başlangıcıydı. En başından hataydı, yanıltıcı ve akıldışıydı” diyerek sürecin Taliban’a meşruiyet kazandırdığını kaydetti.
Taliban’ın hiçbir zaman siyasi çözüme inanmadığını, sadece Beyaz Saray’ın saflığı, yorgunluğu ve dar görüşlülüğünden yararlandıklarını yazan Salih, “Ülkede 2 bin 500 asker bırakmalıydılar, ama bunu yapmadılar ve şimdi bunun hesabını, uluslararası itibarlarıyla ödüyorlar” yorumunda bulundu.
Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki ulusal direniş yönetiminin meşruiyetini tanıma ve destekleme çağrısında bulunan Salih, “Taliban, çatışmamızı silah yoluyla çözmek isterse bu onların kararı olacak. Biz her türlü gelişmeye hazırız” ifadesini kullandı.