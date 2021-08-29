https://tr.sputniknews.com/20210829/afganistanda-spor-etkinlikleri-yeniden-basliyor-1048426632.html

Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor

Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor

Taliban’ın Afganistan’da spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğu belirtildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:07+0300

2021-08-29T17:07+0300

2021-08-29T17:07+0300

taliban kontrolünde afganistan

spor

afganistan

taliban

futbol

açıklama

etkinlik

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Afganistan’da yayın yapan 1TV kanalı, Taliban’ın ülkede spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğunu aktardı.Kanalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Afganistan'daki spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.Haberde, ülkedeki spor etkinliklerinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verilmezken, bir hafta önce Kabil havaalanından tahliye edilen Afgan milli takım sporcularının Paralimpik Oyunlarına katılmak için cumartesi günü Paris’ten Tokyo’ya hareket ettikleri belirtildi.

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spor, afganistan, taliban, futbol, açıklama, etkinlik