Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor

Afganistan’da yayın yapan 1TV kanalı, Taliban’ın ülkede spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğunu aktardı.Kanalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Afganistan'daki spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.Haberde, ülkedeki spor etkinliklerinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verilmezken, bir hafta önce Kabil havaalanından tahliye edilen Afgan milli takım sporcularının Paralimpik Oyunlarına katılmak için cumartesi günü Paris’ten Tokyo’ya hareket ettikleri belirtildi.
Taliban’ın Afganistan’da spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğu belirtildi.
Afganistan’da yayın yapan 1TV kanalı, Taliban’ın ülkede spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğunu aktardı.
Kanalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Afganistan'daki spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, ülkedeki spor etkinliklerinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verilmezken, bir hafta önce Kabil havaalanından tahliye edilen Afgan milli takım sporcularının Paralimpik Oyunlarına katılmak için cumartesi günü Paris’ten Tokyo’ya hareket ettikleri belirtildi.