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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210829/afganistanda-spor-etkinlikleri-yeniden-basliyor-1048426632.html
Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor
Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor
Taliban’ın Afganistan’da spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğu belirtildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T17:07+0300
2021-08-29T17:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
spor
afganistan
taliban
futbol
açıklama
etkinlik
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Afganistan’da yayın yapan 1TV kanalı, Taliban’ın ülkede spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğunu aktardı.Kanalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Afganistan'daki spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.Haberde, ülkedeki spor etkinliklerinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verilmezken, bir hafta önce Kabil havaalanından tahliye edilen Afgan milli takım sporcularının Paralimpik Oyunlarına katılmak için cumartesi günü Paris’ten Tokyo’ya hareket ettikleri belirtildi.
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spor, afganistan, taliban, futbol, açıklama, etkinlik

Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor

17:07 29.08.2021
© AFP 2021Afganistan milli kadın futbol takımı
Afganistan milli kadın futbol takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021
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Taliban’ın Afganistan’da spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğu belirtildi.
Afganistan’da yayın yapan 1TV kanalı, Taliban’ın ülkede spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurduğunu aktardı.
Kanalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban, Afganistan'daki spor etkinliklerinin yeniden başlayacağını duyurdu" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, ülkedeki spor etkinliklerinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verilmezken, bir hafta önce Kabil havaalanından tahliye edilen Afgan milli takım sporcularının Paralimpik Oyunlarına katılmak için cumartesi günü Paris’ten Tokyo’ya hareket ettikleri belirtildi.
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