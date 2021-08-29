https://tr.sputniknews.com/20210829/agbaba-asgari-ucretlinin-cocugu-matematigi-kitaptan-degil-hayat-pahaliligindan-ogreniyor-1048423793.html
Ağbaba: Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor
Ağbaba: Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor” ifadelerini kullandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T14:47+0300
2021-08-29T14:47+0300
2021-08-29T14:47+0300
türkiye
chp
veli ağbaba
okul
zam
kırtasiye
pandemi
yüz yüze eğitim
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Neredeyse 2 senenin ardından, Türkiye okullarında yüzyüze eğitime hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, artan kırtasiye fiyatlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:Ağbaba “Bu yılki alışveriş tutarı en az 515 TL, Asgari ücretlinin maaşının 5’te biri okul harcamasına gidiyor. Okulların tekrar açılacak olması ile birlikte, okul araç ve gereçlerinde yaşanan artışlar gözden kaçmadı. Enflasyonda yaşanan patlama ailelerin eğitim bütçesini de etkilemektedir. Öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerinde yaşanan fiyat artışı yüzde 74 oranına kadar yükselmiş durumda” dedi.Fiyatlardaki artışın fahiş olduğunu söyleyen Ağbaba “Kırtasiyelerden alınan fiyat listeleri ve TÜİK verilerinde yer alan kırtasiye ürünlerinin fiyatları derlendiğinde, 2 yıl öncesine kadar fahiş artışların yaşandığı görülmektedir. Farklı markalardaki ürünlerin farklı fiyatlarının asgari oranı temel alındığında, bir adet silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70, resim boyalarının fiyatında ise yüzde 41 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 TL iken iki yıl öncesine göre bu tutar yine ortalama 378 TL idi” diye konuştu.Ağbaba “Bu yıl asgari ücretli bir çalışanın maaşının 5’te biri, bir çocuğunun okullarda kullanması gereken zorunlu araç ve gereçlere gitmektedir. Bu masraf arasında ise okul servis ücretleri ve okul kıyafetleri bulunmamaktadır. Ekonomik eşitsizlik eğitim eşitliğine darbe vuruyor. Türkiye’de salgın süreci toplumun her alanında eşitsizlikleri gözler önüne sererken, bu eşitsizliğin en çok yaşandığı sürecin en başında ise eğitim alanında açığa çıkmıştır” ifadelerini kullandı.Ağbaba şu şekilde devam etti:
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chp, veli ağbaba, okul, zam, kırtasiye, pandemi, yüz yüze eğitim
Ağbaba: Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor” ifadelerini kullandı.
Neredeyse 2 senenin ardından, Türkiye okullarında yüzyüze eğitime hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, artan kırtasiye fiyatlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor.”
Ağbaba “Bu yılki alışveriş tutarı en az 515 TL, Asgari ücretlinin maaşının 5’te biri okul harcamasına gidiyor. Okulların tekrar açılacak olması ile birlikte, okul araç ve gereçlerinde yaşanan artışlar gözden kaçmadı. Enflasyonda yaşanan patlama ailelerin eğitim bütçesini de etkilemektedir. Öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerinde yaşanan fiyat artışı yüzde 74 oranına kadar yükselmiş durumda” dedi.
Fiyatlardaki artışın fahiş olduğunu söyleyen Ağbaba “Kırtasiyelerden alınan fiyat listeleri ve TÜİK verilerinde yer alan kırtasiye ürünlerinin fiyatları derlendiğinde, 2 yıl öncesine kadar fahiş artışların yaşandığı görülmektedir. Farklı markalardaki ürünlerin farklı fiyatlarının asgari oranı temel alındığında, bir adet silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70, resim boyalarının fiyatında ise yüzde 41 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 TL iken iki yıl öncesine göre bu tutar yine ortalama 378 TL idi” diye konuştu.
Ağbaba “Bu yıl asgari ücretli bir çalışanın maaşının 5’te biri, bir çocuğunun okullarda kullanması gereken zorunlu araç ve gereçlere gitmektedir. Bu masraf arasında ise okul servis ücretleri ve okul kıyafetleri bulunmamaktadır. Ekonomik eşitsizlik eğitim eşitliğine darbe vuruyor. Türkiye’de salgın süreci toplumun her alanında eşitsizlikleri gözler önüne sererken, bu eşitsizliğin en çok yaşandığı sürecin en başında ise eğitim alanında açığa çıkmıştır” ifadelerini kullandı.
Ağbaba şu şekilde devam etti:
“Okul çantası ve içindeki zorunlu araç gereçlerin 2019 a göre en az yüzde 37 oranında zamlanarak arttığını düşündüğümüzde, dar gelirli ailelerin çocukları eğitim hayatına ekonomik anlamda bir adım geride başlamaktadır. İktidar bu sorunu görmeli gerekirse asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin çocuklarının okul kırtasiye malzemelerini karşılamalıdır.”