Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, K-pop akımını mercek altına aldı

İstanbul’da üç kız çocuğunun Güney Kore’ye gitmek için evden kaçtığı belirtilen olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünya genelinde bir fenomen olan K-pop akımını yakın takibe aldı. Bakanlık, K-pop akımının çocuklardaki etkilerini incelemek üzere sosyal medya takibi uygulaması başlattı.Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi gençlerin hayranı olduğu bir fenomen haline gelen Güney Kore pop kültürünü temel alan K-pop akımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mercek altına alındı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın K-pop akımı üzerine 7/24 sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi program yürüttüğü belirtildi. Buna göre Bakanlık, zararlı görülen içeriklerin sosyal medyada yayılmadan aldırılmasi/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla görüşecek.
Güney Kore pop kültürünü temel alan K-pop akımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın K-pop akımı üzerine 7/24 sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi program yürüttüğü belirtildi.
İstanbul’da üç kız çocuğunun Güney Kore’ye gitmek için evden kaçtığı belirtilen olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünya genelinde bir fenomen olan K-pop akımını yakın takibe aldı. Bakanlık, K-pop akımının çocuklardaki etkilerini incelemek üzere sosyal medya takibi uygulaması başlattı.
Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi gençlerin hayranı olduğu bir fenomen haline gelen Güney Kore pop kültürünü temel alan K-pop akımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mercek altına alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın K-pop akımı üzerine 7/24 sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi program yürüttüğü belirtildi. Buna göre Bakanlık, zararlı görülen içeriklerin sosyal medyada yayılmadan aldırılmasi/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla görüşecek.