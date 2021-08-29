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Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuktan ‘psikolojik baskı’ iddiası
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuktan ‘psikolojik baskı’ iddiası
Ordu'da fındık toplama tartışmasında annesi, ağabeyi ve anneannesini öldürüp, babasını ağır yaralayan 14 yaşındaki F.Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T12:09+0300
2021-08-29T12:09+0300
türkiye
ordu
ifade
çocuk
silah
dava
baba
yaralama
aile
anne
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Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime ile anneannesi Cennet’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat’ı da yaraladı.Odada bulunan ailenin küçük oğlu 4 yaşındaki Yusuf Eymen’in ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat’ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı’nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.Gözaltına alınan F.Y.nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi. Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y., şunları söyledi:"Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu.Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı."
türkiye
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ordu, ifade, çocuk, silah, dava, baba, yaralama, aile, anne, katliam, katil

Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuktan ‘psikolojik baskı’ iddiası

12:09 29.08.2021
© DHAAilesini katleden 14 yaşındaki çocuktan ‘psikolojik baskı’ iddiası
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuktan ‘psikolojik baskı’ iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Ordu'da fındık toplama tartışmasında annesi, ağabeyi ve anneannesini öldürüp, babasını ağır yaralayan 14 yaşındaki F.Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.
Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime ile anneannesi Cennet’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat’ı da yaraladı.
Odada bulunan ailenin küçük oğlu 4 yaşındaki Yusuf Eymen’in ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat’ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı’nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.
Gözaltına alınan F.Y.nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.
Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y., şunları söyledi:
"Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu.
Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı."
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