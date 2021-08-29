https://tr.sputniknews.com/20210829/ankara-universitesinden-fotograflarla-ataturk-ve-cumhuriyet-albumu-1048425428.html

Ankara Üniversitesi’nden ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ albümü

Ankara Üniversitesi’nden ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ albümü

Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki anları gün... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T15:49+0300

2021-08-29T15:49+0300

2021-08-29T15:49+0300

türkiye

cumhuriyet

mustafa kemal atatürk

ankara üniversitesi

30 ağustos zafer bayramı

albüm

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Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’nden derlenen ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ adlı albüm, bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşananları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.

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cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, ankara üniversitesi, 30 ağustos zafer bayramı, albüm