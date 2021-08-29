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https://tr.sputniknews.com/20210829/ankara-universitesinden-fotograflarla-ataturk-ve-cumhuriyet-albumu-1048425428.html
Ankara Üniversitesi’nden ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ albümü
Ankara Üniversitesi’nden ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ albümü
Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki anları gün... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:49+0300
2021-08-29T15:49+0300
2021-08-29T15:49+0300
türkiye
cumhuriyet
mustafa kemal atatürk
ankara üniversitesi
30 ağustos zafer bayramı
albüm
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Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’nden derlenen ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ adlı albüm, bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşananları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.
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cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, ankara üniversitesi, 30 ağustos zafer bayramı, albüm
Ankara Üniversitesi’nden ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ albümü
Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki anları gün yüzüne çıkıyor.
Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’nden derlenen ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ adlı albüm, bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşananları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.