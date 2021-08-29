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Ankara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu
Ankara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu
Ankara'nın Ayaş ilçesinde, zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerin 4'ünün ölü bedenini yan yana yatarken bulduklarını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T09:09+0300
2021-08-29T09:11+0300
türkiye
ankara
köpek
ayaş
katliam
zehir
ölü
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Antalya'da 5 yavru köpeğin zehirlendikten sonra işkence yapılarak öldürülmesinin ardından bir köpek katliamı haberi de Ankara'dan geldi. Teke Mahallesi Çamözü Kümeevleri mevkiinde bulunan Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, dün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin ölü bedeni ile karşılaştı. Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını ve köpeklerden birinin ağzında köpükler bulunduğunu fark etti. Her gün beslediği köpeklerin ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Kükrer, durumu jandarmaya bildirdi.Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi sevk edildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye götürüldü.'Kasten yan yana dizilmişler'Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, sitelerinin çok geniş bir alanı olduğunu, o yüzden köpeklerin site içerisinde beslendiğini söyledi. Hayvanların onları zehirleyen kişiler tarafından kasten yan yana dizildiğini söyleyen Kükrer, "Köpeklerin ne yediklerine dair bir bulgu henüz bulunamadı. Ancak, bu olay öncesinde sitede 30- 40 civarında köpek yaşıyordu, şu an ancak 5 köpek kaldı. Verdikleri zehirden buradaki yaban hayvanları da yiyip zehirlendi muhtemelen. Hayvanlar, Allah'ın dilsiz kullarıdır, yarın Allah'ın huzurunda nasıl verecekler bu hesabı?" diye konuştu.
türkiye
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ankara, köpek, ayaş, katliam, zehir, ölü

Ankara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu

09:09 29.08.2021 (güncellendi: 09:11 29.08.2021)
© DHAAnkara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu
Ankara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde, zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerin 4'ünün ölü bedenini yan yana yatarken bulduklarını belirten site yöneticisi, bu durumun öldüren kişi ya da kişiler tarafından kasten yapıldığını öne sürdü.
Antalya'da 5 yavru köpeğin zehirlendikten sonra işkence yapılarak öldürülmesinin ardından bir köpek katliamı haberi de Ankara'dan geldi.
Teke Mahallesi Çamözü Kümeevleri mevkiinde bulunan Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, dün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin ölü bedeni ile karşılaştı.
Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını ve köpeklerden birinin ağzında köpükler bulunduğunu fark etti. Her gün beslediği köpeklerin ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Kükrer, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi sevk edildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye götürüldü.

'Kasten yan yana dizilmişler'

Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, sitelerinin çok geniş bir alanı olduğunu, o yüzden köpeklerin site içerisinde beslendiğini söyledi.
Hayvanların onları zehirleyen kişiler tarafından kasten yan yana dizildiğini söyleyen Kükrer, "Köpeklerin ne yediklerine dair bir bulgu henüz bulunamadı. Ancak, bu olay öncesinde sitede 30- 40 civarında köpek yaşıyordu, şu an ancak 5 köpek kaldı. Verdikleri zehirden buradaki yaban hayvanları da yiyip zehirlendi muhtemelen. Hayvanlar, Allah'ın dilsiz kullarıdır, yarın Allah'ın huzurunda nasıl verecekler bu hesabı?" diye konuştu.
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