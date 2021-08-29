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Antalya Belediye Başkanı Böcek’in ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti
Antalya Belediye Başkanı Böcek’in ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Daha... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T16:12+0300
2021-08-29T16:12+0300
koronavirüs
türkiye
vefat
muhittin böcek
kovid-19
şadi böcek
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek vefat etti. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Şadi Böcek'in akciğerlerine emboli atması sonucu Kovid Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.Geçen sene Ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü sıralarda ağabeyi Şadi Böcek'in kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" dedi.
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türkiye, vefat, muhittin böcek, kovid-19, şadi böcek

Antalya Belediye Başkanı Böcek’in ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti

16:12 29.08.2021
© DHAŞadi Böcek
Şadi Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Daha önce kendisi de koronavirüs tedavisi görüp 108 gün sonunda taburcu olan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik" dedi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek vefat etti. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Şadi Böcek'in akciğerlerine emboli atması sonucu Kovid Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.
Geçen sene Ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü sıralarda ağabeyi Şadi Böcek'in kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" dedi.
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