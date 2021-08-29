https://tr.sputniknews.com/20210829/baro-baskaninin-hesabini-caldi-zaten-yakalanacagim-500-tl-verin-dedi-1048427270.html

Baro başkanının hesabını çaldı: 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi

Baro başkanının hesabını çaldı: 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabını çalıp diğer kullanıcıları dolandırmak amacıyla mesaj gönderen kişiyle, durumu fark eden kullanıcı... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:44+0300

2021-08-29T17:44+0300

2021-08-29T17:44+0300

yaşam

türkiye

antalya

sosyal medya

baro

hesap

çalmak

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.Bu sırada Balkan'ın hesabından kadına yönelik şiddet kampanyasına destek şeklinde mesaj giden Hasan Sınar adlı kullanıcı, hesabın çalındığını fark edince hesabı çalan kişiye mesaj gönderip, "Başkanın hesabını iade edin, başınıza büyük iş alırsınız" yazdı.Hesabı çalan kişinin, "500 TL verin hemen kapatacağım hesabı" diye yanıt vermesi üzerine Sınar, "Genç kardeşim, bu yaptığın suç, bizler de avukatız, bir daha düşün istersen" yazdı. Şüpheli ise cevap olarak, "Yakışıklı ağabey, ben de biliyorum. Zaten yakalanacağım, 500 TL verirseniz, söz vereceğim. İşim bitti hesapla" dedi.Hasan Sınar, şüpheliyle aralarında geçen konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları yazdı:Öte yandan Polat Balkan'ın yaklaşık bir hafta dolandırıcıların elinde kalan hesabı geri alınamadı ancak yapılan şikayetler üzerine kapatıldı.

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türkiye, antalya, sosyal medya, baro, hesap, çalmak