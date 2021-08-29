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Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
Elazığ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü aranıyor. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T17:16+0300
2021-08-29T17:16+0300
türkiye
elazığ
trafik kazası
çocuk
bisiklet
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Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
türkiye
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elazığ, trafik kazası, çocuk, bisiklet

Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

17:16 29.08.2021
© DHABisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Elazığ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü aranıyor.
Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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