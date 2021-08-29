https://tr.sputniknews.com/20210829/bisikletiyle-kamyonun-altinda-kalan-13-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1048426915.html

Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

Elazığ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü aranıyor. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:16+0300

2021-08-29T17:16+0300

2021-08-29T17:16+0300

türkiye

elazığ

trafik kazası

çocuk

bisiklet

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Elazığ’da meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

türkiye

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elazığ, trafik kazası, çocuk, bisiklet