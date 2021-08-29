https://tr.sputniknews.com/20210829/camdaki-cicegi-saksidan-sokup-calan-kadin-kameralara-yakalandi-1048419355.html

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı

Bursa'da, yaşlı bir kadının, camın önündeki çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar kameralara yansıdı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T11:18+0300

2021-08-29T11:18+0300

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türkiye

bursa

çiçek

osmangazi

ev

saksı

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Osmangazi ilçesinde evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti.Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

türkiye

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osmangazi

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bursa, çiçek, osmangazi, ev, saksı