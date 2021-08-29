Çin'den ABD'ye Tayvan Boğazı kınaması

Çin Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD gemilerinin, Çin ile Tayvan arasındaki sulardan geçişinin provokatif bir eylem olduğu ve bölgenin barış ve istikrarı için tehdit oluşturduğu belirtildi.Açıklamada, ABD gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan geçişi güçlü bir şekilde kınandı.'Geçiş, ABD’nin Hint-Pasifik taahhüdünü gösteriyor'ABD Donanması da 'USS Kidd' muhrip ve 'Munro' sahil güvenlik gemisinin boğazdan geçtiğini duyurdu.ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, gemilerin Tayvan Boğazı’ndan 'yasal' geçişinin 'ABD’nin Hint-Pasifik taahhüdünü gösterdiği' belirtildi.
Çin, ABD Donanması'na ait bir savaş ve sahil güvenlik gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçmesini kınadı.
Çin Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD gemilerinin, Çin ile Tayvan arasındaki sulardan geçişinin provokatif bir eylem olduğu ve bölgenin barış ve istikrarı için tehdit oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, ABD gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan geçişi güçlü bir şekilde kınandı.