Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:-Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.-Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?-Her alanda bağımsızlığımızı tahkim etmenin en başta gelen şartı savunma sanayiinde güçlü olmaktır.-Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.-Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA başarısını anlatan bir haber çıkıyor.-Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak.-Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir.-Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak.-Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.
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recep tayyip erdoğan, bayraktar akıncı tiha
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı TİHA'nın teslimat töreninde konuşuyor