https://tr.sputniknews.com/20210829/cumhurbaskani-erdogan-akinci-tihanin-teslimat-toreninde-konusuyor-1048427399.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı TİHA'nın teslimat töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı TİHA'nın teslimat töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuşuyor. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:50+0300

2021-08-29T17:50+0300

2021-08-29T18:06+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bayraktar akıncı tiha

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:-Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.-Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa vicdanlar buna nasıl suskun kalabilir?-Her alanda bağımsızlığımızı tahkim etmenin en başta gelen şartı savunma sanayiinde güçlü olmaktır.-Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.-Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA başarısını anlatan bir haber çıkıyor.-Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak.-Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir.-Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak.-Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, bayraktar akıncı tiha