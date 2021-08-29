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Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor
Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor
Ailesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi'yi arıyor. Emniyet güçleri genç kızı bulmak için çalışma... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T20:24+0300
2021-08-29T20:24+0300
2021-08-29T20:24+0300
türkiye
sakarya
kayıp
miraç ekmekçi
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu. Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti. Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.
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sakarya, kayıp, miraç ekmekçi
Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor
Ailesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi'yi arıyor. Emniyet güçleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.
Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti.
Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.