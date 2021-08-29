https://tr.sputniknews.com/20210829/evden-cikti-bir-daha-geri-donmedi-ailesi-14-yasindaki-miraci-ariyor-1048429789.html

Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor

Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor

Ailesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi'yi arıyor. Emniyet güçleri genç kızı bulmak için çalışma... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T20:24+0300

2021-08-29T20:24+0300

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türkiye

sakarya

kayıp

miraç ekmekçi

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu. Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti. Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.

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sakarya, kayıp, miraç ekmekçi