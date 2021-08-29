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https://tr.sputniknews.com/20210829/fethiyede-300-kilo-agirliginda-olu-fok-bulundu-1048432133.html
Fethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu
Fethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin’in teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı’na... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T23:37+0300
2021-08-29T23:39+0300
yaşam
fok
fok balığı
balıkçı
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Fethiye’de Kızılada açıklarında balıkavına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı’na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi’ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi.
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fok, fok balığı, balıkçı

Fethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu

23:37 29.08.2021 (güncellendi: 23:39 29.08.2021)
© DHAFethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu
Fethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin’in teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı’na getirdiği yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.
Fethiye’de Kızılada açıklarında balıkavına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı’na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi’ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi.
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