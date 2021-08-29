https://tr.sputniknews.com/20210829/fethiyede-300-kilo-agirliginda-olu-fok-bulundu-1048432133.html

Fethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu

Fethiye’de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin’in teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı’na... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T23:37+0300

2021-08-29T23:37+0300

2021-08-29T23:39+0300

yaşam

fok

fok balığı

balıkçı

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Fethiye’de Kızılada açıklarında balıkavına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı’na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi’ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi.

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fok, fok balığı, balıkçı