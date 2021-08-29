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https://tr.sputniknews.com/20210829/fransa-cumhurbaskani-macron-musulu-ziyaret-etti-1048426520.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ın Musul kentindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T17:01+0300
2021-08-29T17:01+0300
dünya
ortadoğu
irak
musul
emmanuel macron
ziyaret
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) gelen Macron, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından sabah saatlerinde 3 yıl terör örgütü IŞİD'in hakimiyeti altında kalan Musul’u ziyaret etti.Musul’daki tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Hristiyan din adamalarıyla bir araya gelen Macron, ülkesinin Musul’da konsolosluk açmak istediğini söyledi. Macron, “Musul’da okul açmak için 60 milyon dolar para ayrıldı. Fransa eğitim alanında etkili bir ülke, burada bir konsolosluk ile bir okul açmak çok önemli” şeklinde konuştu.Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı elde ettiği zafere değinen Macron, “İlk başta Iraklılar kendi topraklarını savundular daha sonra ulusal toplum devreye girdi, Fransa bu savaşta önemli rol oynadı” dedi.Musul’un imarı için birçok projelerinin olduğunu altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, “Musul’daki kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle göçmenler evlerine geri dönmek istemiyor. Irak hükümeti ile bunu görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
irak
musul
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ortadoğu, irak, musul, emmanuel macron, ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti

17:01 29.08.2021
© AP PhotoFransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AP Photo
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ın Musul kentindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) gelen Macron, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından sabah saatlerinde 3 yıl terör örgütü IŞİD'in hakimiyeti altında kalan Musul’u ziyaret etti.
Musul’daki tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Hristiyan din adamalarıyla bir araya gelen Macron, ülkesinin Musul’da konsolosluk açmak istediğini söyledi. Macron, “Musul’da okul açmak için 60 milyon dolar para ayrıldı. Fransa eğitim alanında etkili bir ülke, burada bir konsolosluk ile bir okul açmak çok önemli” şeklinde konuştu.
Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı elde ettiği zafere değinen Macron, “İlk başta Iraklılar kendi topraklarını savundular daha sonra ulusal toplum devreye girdi, Fransa bu savaşta önemli rol oynadı” dedi.
Musul’un imarı için birçok projelerinin olduğunu altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, “Musul’daki kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle göçmenler evlerine geri dönmek istemiyor. Irak hükümeti ile bunu görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
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