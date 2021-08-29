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Genç sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
Genç sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
Denizli’de süratli giden genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçları biçti. Otomobilin ön kısmı yola savrulurken, bir kısmı ise... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T10:15+0300
2021-08-29T10:15+0300
türkiye
denizli
sürücü
otomobil
kaza
hurda
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Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydanagelen kazada 24 yaşındaki Ferdi Yüreci, idaresindeki 20 AAT 020 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
denizli
merkezefendi
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denizli, sürücü, otomobil, kaza, hurda, merkezefendi

Genç sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

10:15 29.08.2021
© İHA / FADIL PİŞKİN - HÜSEYİN YILMAZHurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© İHA / FADIL PİŞKİN - HÜSEYİN YILMAZ
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Denizli’de süratli giden genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçları biçti. Otomobilin ön kısmı yola savrulurken, bir kısmı ise metrelerce ilerideki kanala düştü.
Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydanagelen kazada 24 yaşındaki Ferdi Yüreci, idaresindeki 20 AAT 020 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü.
Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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