https://tr.sputniknews.com/20210829/haluk-levent-ahbap-derneginden-ayriliyor-gorevi-devredip-yurt-disina-yerlesiyorum-1048416182.html

Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum

Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, gelecek yıl görevi bırakıp yurt dışına yerleşeceğini söyledi. Levent, "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T04:39+0300

2021-08-29T04:39+0300

2021-08-29T04:39+0300

yaşam

haluk levent

yurt dışı

ahbap derneği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103831/34/1038313420_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_488b6313fd922eab9112eca421b9614e.jpg

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, derneğin genel başkanlığını gelecek yıl bırakacağını duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Levent, görevini devrettikten sonra yurt dışına yerleşeceğini belirtti.Levent, paylaşımında "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1.5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haluk levent, yurt dışı, ahbap derneği