Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, derneğin genel başkanlığını gelecek yıl bırakacağını duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Levent, görevini devrettikten sonra yurt dışına yerleşeceğini belirtti.Levent, paylaşımında "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1.5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerine yer verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Levent, görevini devrettikten sonra yurt dışına yerleşeceğini belirtti.
Levent, paylaşımında "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1.5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerine yer verdi.
Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)