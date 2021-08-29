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Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum
Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum
Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, gelecek yıl görevi bırakıp yurt dışına yerleşeceğini söyledi. Levent, "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T04:39+0300
2021-08-29T04:39+0300
yaşam
haluk levent
yurt dışı
ahbap derneği
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Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, derneğin genel başkanlığını gelecek yıl bırakacağını duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Levent, görevini devrettikten sonra yurt dışına yerleşeceğini belirtti.Levent, paylaşımında "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1.5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerine yer verdi.
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haluk levent, yurt dışı, ahbap derneği

Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum

04:39 29.08.2021
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AA
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Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, gelecek yıl görevi bırakıp yurt dışına yerleşeceğini söyledi. Levent, "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum" dedi.
Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, derneğin genel başkanlığını gelecek yıl bırakacağını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Levent, görevini devrettikten sonra yurt dışına yerleşeceğini belirtti.
Levent, paylaşımında "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1.5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerine yer verdi.
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