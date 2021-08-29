Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çavuşoğlu: Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210829/hayvanat-bahcesinden-maymun-kacti-bir-anda-masaya-dustu-masayi-dagitip-geri-gitti-1048428110.html
Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’
Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında bulunan hayvanat bahçesinden bir 'Vervet maymunu' kaçtı. Hayvanat bahçesinin yakınlarındaki bir kafenin çatısı ve... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T18:55+0300
2021-08-29T18:55+0300
yaşam
ankara
türkiye
maymun
hayvanat bahçesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048428085_0:172:1200:847_1920x0_80_0_0_e44a68e4d6a2224296c2f8d7b6eb62c4.jpg
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1.5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde bulunan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın kükremesi halkın tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden bu sabah 'Vervet maymunu' kaçtı.Kafesinden çıktıktan sonra telleri aşan maymun, hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunan bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, çatıya ve ağaca tırmanan maymunun aşağı inmesi için saatlerce burada bekledi. Kafede oturanlar da meraklı gözlerle maymunu izledi.‘Maymunu görünce bir şey de yapamadık’Ailesiyle otururken masalarına maymun düştüğünü belirten Buğra Güler, "Otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti. Maymunu görünce bir şey de yapamadık. Ondan sonra ağaca tekrar çıktı. Şimdi o ağaçta, biz altında oturuyoruz" dedi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048428085_0:59:1200:959_1920x0_80_0_0_be09613fb73189b9c7e46dc77137a8ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, türkiye, maymun, hayvanat bahçesi

Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’

18:55 29.08.2021
© DHAHayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’
Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
Abone ol
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında bulunan hayvanat bahçesinden bir 'Vervet maymunu' kaçtı. Hayvanat bahçesinin yakınlarındaki bir kafenin çatısı ve ağaca çıkan maymunun inmesi beklenirken, hayvanı gören Buğra Güler, "Otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti" dedi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1.5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde bulunan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın kükremesi halkın tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden bu sabah 'Vervet maymunu' kaçtı.
Kafesinden çıktıktan sonra telleri aşan maymun, hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunan bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, çatıya ve ağaca tırmanan maymunun aşağı inmesi için saatlerce burada bekledi. Kafede oturanlar da meraklı gözlerle maymunu izledi.

‘Maymunu görünce bir şey de yapamadık’

Ailesiyle otururken masalarına maymun düştüğünü belirten Buğra Güler, "Otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti. Maymunu görünce bir şey de yapamadık. Ondan sonra ağaca tekrar çıktı. Şimdi o ağaçta, biz altında oturuyoruz" dedi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:00Çavuşoğlu: Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir
18:55Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’
18:48Sarıgül: Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban’a teslim etmiştir
17:50Erdoğan: TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:44Baro başkanının hesabını çaldı: 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi
17:29Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı: Bize düşen görev Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir
17:24Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı
17:16Bisikletiyle kamyonun altında kalan 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
17:10ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 526 kişi hayatını kaybetti
17:07Afganistan'da spor etkinlikleri yeniden başlıyor
17:01Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti
16:54Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu
16:40Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
16:26Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
16:13ABD’li öğretmenden LGBT bayrağına biat etme çağrısı
16:12Antalya Belediye Başkanı Böcek’in ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti
16:00THY’den ‘aşı kartı’ açıklaması
15:49Ankara Üniversitesi’nden ‘Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet’ albümü
15:45Kabil'de patlama meydana geldi
15:39'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan genç kıza 3 gündür ulaşılamıyor