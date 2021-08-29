https://tr.sputniknews.com/20210829/hayvanat-bahcesinden-maymun-kacti-bir-anda-masaya-dustu-masayi-dagitip-geri-gitti-1048428110.html

Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’

Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı: ‘Bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti’

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında bulunan hayvanat bahçesinden bir 'Vervet maymunu' kaçtı. Hayvanat bahçesinin yakınlarındaki bir kafenin çatısı ve... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T18:55+0300

2021-08-29T18:55+0300

2021-08-29T18:55+0300

yaşam

ankara

türkiye

maymun

hayvanat bahçesi

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1.5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde bulunan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın kükremesi halkın tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden bu sabah 'Vervet maymunu' kaçtı.Kafesinden çıktıktan sonra telleri aşan maymun, hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunan bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, çatıya ve ağaca tırmanan maymunun aşağı inmesi için saatlerce burada bekledi. Kafede oturanlar da meraklı gözlerle maymunu izledi.‘Maymunu görünce bir şey de yapamadık’Ailesiyle otururken masalarına maymun düştüğünü belirten Buğra Güler, "Otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti. Maymunu görünce bir şey de yapamadık. Ondan sonra ağaca tekrar çıktı. Şimdi o ağaçta, biz altında oturuyoruz" dedi.

ankara

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ankara, türkiye, maymun, hayvanat bahçesi