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İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı
İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı
İngiliz ordusu askerlerinin yer aldığı son tahliye uçağı Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T00:46+0300
2021-08-29T00:48+0300
dünya
ingiltere
afganistan
tahliye
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban'ın* büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye süreci sonlara yaklaşıyor.İngiltere Savunma Bakanlığı basın dairesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede kalan son askerleri taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, "Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan son uçak Kabil'den ayrıldı. En savunmasız sivilleri güvenli bir şekilde tahliye etmek için muazzam baskı ve korkunç koşullar altında cesurca hizmet eden herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
ingiltere
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ingiltere, afganistan, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı

00:46 29.08.2021 (güncellendi: 00:48 29.08.2021)
© REUTERS / Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine CorpsKabil Havaalanı - tahliye
Kabil Havaalanı - tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© REUTERS / Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps
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İngiliz ordusu askerlerinin yer aldığı son tahliye uçağı Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalandı.
Taliban'ın* büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye süreci sonlara yaklaşıyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı basın dairesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede kalan son askerleri taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan son uçak Kabil'den ayrıldı. En savunmasız sivilleri güvenli bir şekilde tahliye etmek için muazzam baskı ve korkunç koşullar altında cesurca hizmet eden herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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