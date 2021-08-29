https://tr.sputniknews.com/20210829/ingiliz-askeri-personellerini-tasiyan-son-ucak-kabilden-havalandi-1048414286.html

İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı

İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı

İngiliz ordusu askerlerinin yer aldığı son tahliye uçağı Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T00:46+0300

2021-08-29T00:46+0300

2021-08-29T00:48+0300

dünya

ingiltere

afganistan

tahliye

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban'ın* büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye süreci sonlara yaklaşıyor.İngiltere Savunma Bakanlığı basın dairesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede kalan son askerleri taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, "Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan son uçak Kabil'den ayrıldı. En savunmasız sivilleri güvenli bir şekilde tahliye etmek için muazzam baskı ve korkunç koşullar altında cesurca hizmet eden herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

ingiltere

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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ingiltere, afganistan, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı