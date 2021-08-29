İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı

Taliban'ın* büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye süreci sonlara yaklaşıyor.İngiltere Savunma Bakanlığı basın dairesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede kalan son askerleri taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, "Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan son uçak Kabil'den ayrıldı. En savunmasız sivilleri güvenli bir şekilde tahliye etmek için muazzam baskı ve korkunç koşullar altında cesurca hizmet eden herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
İngiliz ordusu askerlerinin yer aldığı son tahliye uçağı Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalandı.
Taliban'ın* büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye süreci sonlara yaklaşıyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı basın dairesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede kalan son askerleri taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan son uçak Kabil'den ayrıldı. En savunmasız sivilleri güvenli bir şekilde tahliye etmek için muazzam baskı ve korkunç koşullar altında cesurca hizmet eden herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq