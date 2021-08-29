https://tr.sputniknews.com/20210829/iran-disisleri-bakanindan-baris-ve-kalkinma-icin-bolgesel-koalisyon-olusturulmasi-cagrisi-1048415474.html

İran Dışişleri Bakanı'ndan barış ve kalkınma için 'bölgesel koalisyon oluşturulması' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı'ndan barış ve kalkınma için 'bölgesel koalisyon oluşturulması' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ortadoğu bölgesinin sürdürülebilir güvenliğe ihtiyacı olduğunu ve bölge ülkelerine barış ve kalkınma için bir... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T03:02+0300

2021-08-29T03:02+0300

2021-08-29T03:02+0300

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koalisyon

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ta istikrarın sağlanması için ülkesinin bu ülkeye desteğini sürdüreceğini belirttiABD'nin bölgedeki varlığının sürdürülebilir barış ve istikrara engel olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, "Amerikalılar bölge halklarına asla barış ve güvenlik getirmeyecek. Bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni dış müdahaledir" dedi.'Barış ve kalkınma için bölgesel koalisyon oluşturulsun'Abdullahiyan, sürdürülebilir bölgesel güvenliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için bölge ülkeleri arasında karşılık güvenin sağlanması gerektiğini vurguladı.İran'ın bölgesel diyaloğun geliştirilmesi için hazır olduğunu belirten Abdullahiyan, sürdürülebilir güvenliğin sağlanması ve barış ve kalkınma için bölge ülkelerinin ekonomik kaynaklarını kullanarak bir koalisyon oluşturması gerektiğini ifade etti.Abdullahiyan, İran'ın, Irak hükümetinin 'yabancı birliklerin ülkeden çıkarılması ve erken seçimler' de dahil olmak üzere aldığı tüm kararları desteklediğini dile getirdi.İlk yurt dışı zıyareti Irak'aÜlkesinin terörle mücadelede Irak'a destek vermeye devam edeceğini kaydeden Abdullahiyan, konferansta Suriye rejiminin yer almamasından da üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.Göreve gelmesinin ardından ilk ülke dışı gezisini Irak'a yapan Abdullahiyan, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürüldüğü Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki bölgeyi ziyaret etti.Abdullahiyan, burada yaptığı konuşmada, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından düzenlenen suikasta ilişkin tüm yasal girişimlere başvuracaklarını belirterek, "ABD yönetimi, bu eylemin sonuçlarından kaçamaz. Bu terör eyleminin failleri ve azmettiricileri cezalandırılmalı ve adalete teslim edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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abd, irak, iran, hüseyin emir abdullahiyan, koalisyon