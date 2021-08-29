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İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi
04:16 29.08.2021 (güncellendi: 04:17 29.08.2021)
© AA / Ali Jadallahİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
© AA / Ali Jadallah
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesiminde Hamas'a ait bir noktaya ve Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmazken İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak Hamas'a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını' duyurdu.
In response to Hamas terrorists launching arson balloons into Israel & violent riots at the security fence, we just struck:— Israel Defense Forces (@IDF) August 28, 2021
🎯 Hamas military compound
🎯 Hamas terrorist tunnel entrance
Hamas employs these tactics for 1 reason—to terrorize Israeli civilians. We will defend them.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı kınayan Filistinlilere, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail, yaklaşık 2.1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.