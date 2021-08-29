https://tr.sputniknews.com/20210829/israil-savas-ucaklari-gazzeye-saldiri-duzenledi-1048416051.html

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenledi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T04:16+0300

2021-08-29T04:16+0300

2021-08-29T04:17+0300

dünya

israil

gazze

abluka

hava saldırısı

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İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesiminde Hamas'a ait bir noktaya ve Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisine saldırı gerçekleştirdi.Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmazken İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak Hamas'a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını' duyurdu.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı kınayan Filistinlilere, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.İsrail, yaklaşık 2.1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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israil, gazze, abluka, hava saldırısı