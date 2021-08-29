https://tr.sputniknews.com/20210829/israilde-12-yas-uzeri-icin-3uncu-dozu-onayladi-1048431504.html

İsrail'de 12 yaş üzeri için 3'üncü doz koronavirüs aşısı onaylandı

İsrail'de 12 yaş üzeri için 3'üncü doz koronavirüs aşısı onaylandı

İsrail'de, 12 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısının 3'üncü güçlendirici dozunun uygulanması onaylandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T22:51+0300

2021-08-29T22:51+0300

2021-08-29T23:01+0300

koronavirüs

israil

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği İsrail'de, 12 yaşın üzerindekiler için 3'üncü güçlendirici doz onaylandı. İsrail Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, Sağlık Bakanlığının aldığı yeni kararla birlikte Kovid-19 aşı uygulamasının ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzerindekileri kapsayacak şekilde genişletildiğini belirterek, 2'inci dozu en az 5 ay önce yaptıran 12 yaş üzeri kişilere aşının 3. dozunun uygulanabileceğini açıkladı.İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca, vaka sayılarının düşük veya orta olduğu ülkelerden İsrail'e döndükten sonra aşının 3'üncü dozunu yaptıran İsraillilerin, 3 Eylül tarihinden itibaren 1 haftalık karantinadan muaf tutulacağını bildirdi.Kademeli olarak farklı yaş gruplarına 3'üncü aşı yapılması kararı alan İsrail, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üzeri kişilerin 3'üncü alabileceğini duyurmuştu.İsrail'de 1 milyon 962 bin kişi 3'üncü dozu olduYaklaşık 9.3 milyonluk nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye aşının birinci dozu, 5 milyon 468 bin kişiye 2. dozu ve 1 milyon 962 bin kişiye de 3'üncü dozu yapıldı. Salgın nedeniyle 6 bin 989 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 51 bin 152'ye ulaştı.

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israil, koronavirüs, koronavirüs aşısı