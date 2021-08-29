Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210829/istanbuldan-turkiyenin-dort-yanina-korsan-taksi-agi-maltepeye-90-edirneye-650-lira-1048424206.html
İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı: Maltepe’ye 90, Edirne’ye 650 lira
İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı: Maltepe’ye 90, Edirne’ye 650 lira
Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Türkiye'nin her yerine yolcu taşıdığının ve Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:05+0300
2021-08-29T15:06+0300
türkiye
istanbul
edirne
taksi
tarife
korsan taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048352568_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0817a6c43db5221c59f8220b79e608a9.jpg
Taksi şikayetlerinin arttığı İstanbul'da birçok kişi korsan taksiye yöneliyor. Talebin her geçen gün arttığı korsan taksilerin organize olup, Türkiye'yi saran bir 'ulaşım ağı' oluşturdukları ortaya çıktı.Bu ulaşım ağı tek bir merkezden yönetiliyor ve çağrı merkezi gibi çalışan hattın numarasını müşteriler birbirlerinden ediniyor. 'Korsan taksi çağrı hattı' arandığında pazarlık başlıyor. Korsan taksi merkezini arayanlara lüks araçlarda yolculuk yapma seçeneği de sunuyor. Demirören Haber Ajansı, korsan taksi ağını aradı ve hem İstanbul'da hem de şehir dışına yolculuk yapabilmenin ücretini ve şartlarını sordu.Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 lira ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.‘Polis çevirmelerinde adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor’Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, "Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 liraya götürebilirim. Ne zaman şehir dışına gitmek isterseniz bir gün öncesinden bizi arayıp rezervasyon yapmanız yeterli. Aynı zamanda bütün araçlarımız konforlu ve iyi. Polis çevirmelerindeyse adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Özellikle trafik polisi çevirirse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gebze'den çıktığımızda polis korsan taksiyle ilgili hiçbir işlem yapamıyor. Sadece İstanbul'da işlem yapabiliyor" dedi.‘Bizim 500 adet araç ağımız var’İndirim talebi üzerine, aramalara cevap veren kişi, "Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. Size en fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Ancak temiz ve lüks bir araç gönderebilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz" diye konuştu.‘Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı’7 kişilik korsan transporter araçların başlangıç fiyatının 200 lira olduğunu belirten korsan taksi merkezindeki kişi, "Fiyat gideceğiniz yere göre değişiyor. Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı. Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahat aracın modeline göre 1500,1300,1000 lira arası değişiyor" ifadelerini kullandı.
türkiye
istanbul
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048352568_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d4d3ea1bb6f9978d623af488489c7285.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, edirne, taksi, tarife, korsan taksi

İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı: Maltepe’ye 90, Edirne’ye 650 lira

15:05 29.08.2021 (güncellendi: 15:06 29.08.2021)
© DHATaksi, Eminönü, İstanbul
Taksi, Eminönü, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
Abone ol
Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Türkiye'nin her yerine yolcu taşıdığının ve Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.
Taksi şikayetlerinin arttığı İstanbul'da birçok kişi korsan taksiye yöneliyor. Talebin her geçen gün arttığı korsan taksilerin organize olup, Türkiye'yi saran bir 'ulaşım ağı' oluşturdukları ortaya çıktı.
Bu ulaşım ağı tek bir merkezden yönetiliyor ve çağrı merkezi gibi çalışan hattın numarasını müşteriler birbirlerinden ediniyor. 'Korsan taksi çağrı hattı' arandığında pazarlık başlıyor. Korsan taksi merkezini arayanlara lüks araçlarda yolculuk yapma seçeneği de sunuyor. Demirören Haber Ajansı, korsan taksi ağını aradı ve hem İstanbul'da hem de şehir dışına yolculuk yapabilmenin ücretini ve şartlarını sordu.
Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 lira ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.

‘Polis çevirmelerinde adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor’

Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, "Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 liraya götürebilirim. Ne zaman şehir dışına gitmek isterseniz bir gün öncesinden bizi arayıp rezervasyon yapmanız yeterli. Aynı zamanda bütün araçlarımız konforlu ve iyi. Polis çevirmelerindeyse adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Özellikle trafik polisi çevirirse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gebze'den çıktığımızda polis korsan taksiyle ilgili hiçbir işlem yapamıyor. Sadece İstanbul'da işlem yapabiliyor" dedi.

‘Bizim 500 adet araç ağımız var’

İndirim talebi üzerine, aramalara cevap veren kişi, "Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. Size en fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Ancak temiz ve lüks bir araç gönderebilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz" diye konuştu.

‘Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı’

7 kişilik korsan transporter araçların başlangıç fiyatının 200 lira olduğunu belirten korsan taksi merkezindeki kişi, "Fiyat gideceğiniz yere göre değişiyor. Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı. Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahat aracın modeline göre 1500,1300,1000 lira arası değişiyor" ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:18Hırsızlık şüphesiyle yakalandı: Tanınmamak için şalvarını başına kadar çekti
15:18Taksiciyle kavga eden kadın turist sinir krizi geçirdi
15:10Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
15:05İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı: Maltepe’ye 90, Edirne’ye 650 lira
14:47Ağbaba: Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil, hayat pahalılığından öğreniyor
14:34Takipçilerine söz verdi: Kefen giyip, gömüldü
14:33Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan’da ABD döneminde haşhaş tarlalarının sayısı 100 kat arttı
14:21Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği
14:21Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
14:16WP: Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağırmayı planlıyor
14:1321 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Sahte kimlikle yakalandı
14:10Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Afganistan’daki askerlerimiz harika bir iş çıkardı
14:07Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı açıklandı
14:04Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, K-pop akımını mercek altına aldı
13:53Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı: Havaalanında 8 saat beklediler
13:52Gelişmiş sürücü destek sistemi bulunan Tesla, iki araca çarptı
13:40SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi
13:30Yemen'de Husiler, koalisyon güçlerinin de bulunduğu askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 60 yaralı
13:05Erdoğan: Afganistan'ın süratle toparlanması için her türlü desteği vermeye hazırız
12:58Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 797 kişi hayatını kaybetti