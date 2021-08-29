https://tr.sputniknews.com/20210829/japonyada-yabanci-madde-bulunan-moderna-asisi-yaptiran-2-kisi-hayatini-kaybetti-1048419141.html

Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da hükümet, ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve içerisinde yabancı madde tespit edilen aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T11:06+0300

2021-08-29T11:06+0300

2021-08-29T11:06+0300

koronavirüs

japonya

ölüm

aşı

vaka

kovid-19

vaka sayısı

moderna

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Bazı tüplerin içerisinde yabancı madde tespit edilmesi sebebiyle Moderna'nın Kovid-19 aşılarının kullanımını askıya alan Japonya’da, söz konusu aşı partisindeki dozlardan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, 30'lu yaşlarındaki iki erkeğin Moderna aşısının 2. dozunu olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin içerisinde yabancı madde tespit edilen dozlardan yaptırdığı öğrenilirken, ölümler ile aşılama arasında kesin bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.Bir kez daha yabancı madde şüphesiModerna üretimi farklı bir aşı partisinde daha yabancı madde şüphesi saptandı. Okinawa eyaletindeki bir aşılama merkezinde bulunan bazı aşı tüplerinde siyah ve pembe renkte tanımlanamayan maddeler gözlendiği öğrenildi. Eyalet yönetimi tedbir olarak söz konusu bölgede aşılama faaliyetlerini bugün askıya alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.Japonya'da hükümet Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.Mayıs'ta hükümetten vize almıştıJaponya Moderna üretimi Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210826/japonyada-16-milyon-doz-moderna-toplatiliyor-yabanci-madde-tespit-edildi-1048352205.html

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japonya, ölüm, aşı, vaka, kovid-19, vaka sayısı, moderna