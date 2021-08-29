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Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da hükümet, ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve içerisinde yabancı madde tespit edilen aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T11:06+0300
2021-08-29T11:06+0300
koronavirüs
japonya
ölüm
aşı
vaka
kovid-19
vaka sayısı
moderna
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Bazı tüplerin içerisinde yabancı madde tespit edilmesi sebebiyle Moderna'nın Kovid-19 aşılarının kullanımını askıya alan Japonya’da, söz konusu aşı partisindeki dozlardan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, 30'lu yaşlarındaki iki erkeğin Moderna aşısının 2. dozunu olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin içerisinde yabancı madde tespit edilen dozlardan yaptırdığı öğrenilirken, ölümler ile aşılama arasında kesin bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.Bir kez daha yabancı madde şüphesiModerna üretimi farklı bir aşı partisinde daha yabancı madde şüphesi saptandı. Okinawa eyaletindeki bir aşılama merkezinde bulunan bazı aşı tüplerinde siyah ve pembe renkte tanımlanamayan maddeler gözlendiği öğrenildi. Eyalet yönetimi tedbir olarak söz konusu bölgede aşılama faaliyetlerini bugün askıya alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.Japonya'da hükümet Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.Mayıs'ta hükümetten vize almıştıJaponya Moderna üretimi Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/japonyada-16-milyon-doz-moderna-toplatiliyor-yabanci-madde-tespit-edildi-1048352205.html
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japonya, ölüm, aşı, vaka, kovid-19, vaka sayısı, moderna

Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti

11:06 29.08.2021
© AP Photo / Behrouz MehrJaponya, BioNTech/Pfizer'dan bugüne kadarki en yüksek miktarda aşıyı teslim aldı
Japonya, BioNTech/Pfizer'dan bugüne kadarki en yüksek miktarda aşıyı teslim aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Behrouz Mehr
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Japonya’da hükümet, ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve içerisinde yabancı madde tespit edilen aşıdan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bazı tüplerin içerisinde yabancı madde tespit edilmesi sebebiyle Moderna'nın Kovid-19 aşılarının kullanımını askıya alan Japonya’da, söz konusu aşı partisindeki dozlardan yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, 30'lu yaşlarındaki iki erkeğin Moderna aşısının 2. dozunu olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin içerisinde yabancı madde tespit edilen dozlardan yaptırdığı öğrenilirken, ölümler ile aşılama arasında kesin bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bir kez daha yabancı madde şüphesi

Moderna üretimi farklı bir aşı partisinde daha yabancı madde şüphesi saptandı. Okinawa eyaletindeki bir aşılama merkezinde bulunan bazı aşı tüplerinde siyah ve pembe renkte tanımlanamayan maddeler gözlendiği öğrenildi.
Eyalet yönetimi tedbir olarak söz konusu bölgede aşılama faaliyetlerini bugün askıya alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Japonya'da hükümet Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı.
Aşı tüplerinin içinde tespit edilen maddenin metal içerikli olduğu kamuoyuna yansırken, hatalı partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Japonya Sağlık Bakanlığı buna rağmen aşılara bağlı olağandışı sağlık sorununun bildirilmediğini duyurmuştu.
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
DÜNYA
Japonya'da 1.6 milyon doz Moderna toplatılıyor: Yabancı madde tespit edildi
26 Ağustos, 12:32

Mayıs'ta hükümetten vize almıştı

Japonya Moderna üretimi Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı.
Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.
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