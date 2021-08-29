Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu

Demokrat partili Seth Moulton ve Cumhuriyetçi Peter Meijer Kabil havalimanını ziyaret etti.Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Moulton, tahliyenin aylar öncesinde organize edilmesi gerektiğini belirterek, “Bağram’ı terk etme kararının korkunç olduğunu düşünüyorum. On binler insanı tahliye etmek zorunda kalacağınızı bile bile neden en önemli hava üssümüzden vazgeçiyorsunuz? Bu beni şok etti” ifadesini kullandı.Tahliye operasyonunun çok geç başladığını savunan Moulton, “Gelecekte daha fazla insanı çıkarmayı umuyorsak gittikten sonra bile Taliban ile verimli diplomatik ilişkileri sürdürecek olmamız acımasız bir ironi” dedi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Bağram hava üssünü bırakma kararının, Kabil üzerinde yoğunlaşmayı teklif eden ABD’li askerlerin tavsiyelerine dayandığını açıklamıştı.
Kabil havalimanını ziyaret eden ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, ABD’nin Afganistan’daki eylemlerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.
Demokrat partili Seth Moulton ve Cumhuriyetçi Peter Meijer Kabil havalimanını ziyaret etti.
Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Moulton, tahliyenin aylar öncesinde organize edilmesi gerektiğini belirterek, “Bağram’ı terk etme kararının korkunç olduğunu düşünüyorum. On binler insanı tahliye etmek zorunda kalacağınızı bile bile neden en önemli hava üssümüzden vazgeçiyorsunuz? Bu beni şok etti” ifadesini kullandı.
Tahliye operasyonunun çok geç başladığını savunan Moulton, “Gelecekte daha fazla insanı çıkarmayı umuyorsak gittikten sonra bile Taliban ile verimli diplomatik ilişkileri sürdürecek olmamız acımasız bir ironi” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Bağram hava üssünü bırakma kararının, Kabil üzerinde yoğunlaşmayı teklif eden ABD’li askerlerin tavsiyelerine dayandığını açıklamıştı.