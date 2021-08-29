https://tr.sputniknews.com/20210829/kabilden-donen-kongre-uyesi-moulton-abdnin-bagram-ussunu-birakma-karari-korkunctu-1048426361.html

Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu

Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu

Kabil havalimanını ziyaret eden ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, ABD’nin Afganistan’daki eylemlerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T16:54+0300

2021-08-29T16:54+0300

2021-08-29T16:54+0300

dünya

abd

afganistan

tahliye

seth moulton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048426334_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_d6208d7269e2fa5179bdf31d86d436ba.jpg

Demokrat partili Seth Moulton ve Cumhuriyetçi Peter Meijer Kabil havalimanını ziyaret etti.Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Moulton, tahliyenin aylar öncesinde organize edilmesi gerektiğini belirterek, “Bağram’ı terk etme kararının korkunç olduğunu düşünüyorum. On binler insanı tahliye etmek zorunda kalacağınızı bile bile neden en önemli hava üssümüzden vazgeçiyorsunuz? Bu beni şok etti” ifadesini kullandı.Tahliye operasyonunun çok geç başladığını savunan Moulton, “Gelecekte daha fazla insanı çıkarmayı umuyorsak gittikten sonra bile Taliban ile verimli diplomatik ilişkileri sürdürecek olmamız acımasız bir ironi” dedi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Bağram hava üssünü bırakma kararının, Kabil üzerinde yoğunlaşmayı teklif eden ABD’li askerlerin tavsiyelerine dayandığını açıklamıştı.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, tahliye, seth moulton