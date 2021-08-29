Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210829/kabilden-donen-kongre-uyesi-moulton-abdnin-bagram-ussunu-birakma-karari-korkunctu-1048426361.html
Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu
Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu
Kabil havalimanını ziyaret eden ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, ABD’nin Afganistan’daki eylemlerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T16:54+0300
2021-08-29T16:54+0300
dünya
abd
afganistan
tahliye
seth moulton
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048426334_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_d6208d7269e2fa5179bdf31d86d436ba.jpg
Demokrat partili Seth Moulton ve Cumhuriyetçi Peter Meijer Kabil havalimanını ziyaret etti.Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Moulton, tahliyenin aylar öncesinde organize edilmesi gerektiğini belirterek, “Bağram’ı terk etme kararının korkunç olduğunu düşünüyorum. On binler insanı tahliye etmek zorunda kalacağınızı bile bile neden en önemli hava üssümüzden vazgeçiyorsunuz? Bu beni şok etti” ifadesini kullandı.Tahliye operasyonunun çok geç başladığını savunan Moulton, “Gelecekte daha fazla insanı çıkarmayı umuyorsak gittikten sonra bile Taliban ile verimli diplomatik ilişkileri sürdürecek olmamız acımasız bir ironi” dedi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Bağram hava üssünü bırakma kararının, Kabil üzerinde yoğunlaşmayı teklif eden ABD’li askerlerin tavsiyelerine dayandığını açıklamıştı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048426334_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_3fbecac3e7481df6f6ece5b33359c004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, tahliye, seth moulton

Kabil’den dönen Kongre üyesi Moulton: ABD’nin Bağram üssünü bırakma kararı korkunçtu

16:54 29.08.2021
© AFP 2021 / ETHAN MILLERSeth Moulton
Seth Moulton - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / ETHAN MILLER
Abone ol
Kabil havalimanını ziyaret eden ABD Kongresi üyesi Seth Moulton, ABD’nin Afganistan’daki eylemlerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.
Demokrat partili Seth Moulton ve Cumhuriyetçi Peter Meijer Kabil havalimanını ziyaret etti.
Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Moulton, tahliyenin aylar öncesinde organize edilmesi gerektiğini belirterek, “Bağram’ı terk etme kararının korkunç olduğunu düşünüyorum. On binler insanı tahliye etmek zorunda kalacağınızı bile bile neden en önemli hava üssümüzden vazgeçiyorsunuz? Bu beni şok etti” ifadesini kullandı.
Tahliye operasyonunun çok geç başladığını savunan Moulton, “Gelecekte daha fazla insanı çıkarmayı umuyorsak gittikten sonra bile Taliban ile verimli diplomatik ilişkileri sürdürecek olmamız acımasız bir ironi” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Bağram hava üssünü bırakma kararının, Kabil üzerinde yoğunlaşmayı teklif eden ABD’li askerlerin tavsiyelerine dayandığını açıklamıştı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce