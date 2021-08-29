https://tr.sputniknews.com/20210829/kasalarca-sebzeyi-cope-atmisti-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1048417025.html

Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı: Hakkında soruşturma başlatıldı

Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı: Hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp kamyonuna döktüğü... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T09:22+0300

2021-08-29T09:22+0300

2021-08-29T09:22+0300

türkiye

çöp

işçi

mehmet muş

sebze

konteyner

hal

üretici

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Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bahse konu olayın geçtiğimiz günlerde Ataşehir ilçesinde hal olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde meydana geldiği, sebzeleri çöp arabasına döken kişinin iş yeri çalışanı yabancı uyruklu K.J. olduğu tespit edilmiş, işyerinde yapılan kontrolde, sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilen K.J. ve iş yeri sahibi F.K. isimli kişiler gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Bakan Muş'tan açıklamaTicaret Bakanı Mehmet Muş da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210815/turkiye-yas-meyve-sebzede-en-fazla-ihracati-rusyaya-yapti-1048045405.html

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çöp, işçi, mehmet muş, sebze, konteyner, hal, üretici