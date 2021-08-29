https://tr.sputniknews.com/20210829/kayseride-uyusturucu-operasyonunda-8-gozalti-1048415635.html

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T03:29+0300

2021-08-29T03:29+0300

2021-08-29T03:29+0300

türkiye

kayseri

gözaltı

uyuşturucu operasyonu

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan firari M.B'nin Mimarsinan Mahallesi TOKİ Caddesi'ndeki müstakil evde saklandığını tespit etti.Adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evin bahçesinde yapılan aramada 172 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 17 sentetik hap, bir tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu.Zanlılardan 7'sine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan S.N.Ç, hırsızlık suçundan araması olan A.B. ile tehdit suçundan araması olan Ö.S'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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kayseri, gözaltı, uyuşturucu operasyonu