https://tr.sputniknews.com/20210829/kilicdaroglundan-30-agustos-mesaji-1048425999.html
Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı. CHP lideri mesajında “Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız!.. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T16:26+0300
2021-08-29T16:26+0300
2021-08-29T16:26+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
mustafa kemal atatürk
30 ağustos zafer bayramı
mesaj
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adımın, bundan tam 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlandığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuştuğunu ifade etti.Bu mücadelenin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işi, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olmuştur. Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır.Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan gelişmeler, İslam coğrafyasında bitmek bilmeyen kardeş kavgası, bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir.Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını 'Zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir' sözüyle çizmişti. Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız. Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız.Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."
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chp, kemal kılıçdaroğlu, mustafa kemal atatürk, 30 ağustos zafer bayramı, mesaj
Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı. CHP lideri mesajında “Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız! Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız!” ifadelerine yer verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adımın, bundan tam 99 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlandığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuştuğunu ifade etti.
Bu mücadelenin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işi, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olmuştur. Bugün bizlere düşen de 98 yıl önce kurulan Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırarak ülkemizi kalkındırmanın yanı sıra, mazlum halklara da umut ışığı olmaktır.
Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan gelişmeler, İslam coğrafyasında bitmek bilmeyen kardeş kavgası, bu zorunluluğun en açık kanıtıdır. Bölgemizin huzura kavuşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir.
Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını 'Zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir' sözüyle çizmişti. Milletimize söz veriyorum. Kararlıyız, başaracağız. Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız.
Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."